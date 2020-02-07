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Televisão

Atores e estúdio entram em acordo sobre especial de 'Friends'

Considerada uma das melhores da história, série que acabou há 15 anos sempre teve torcida dos fãs por um reencontro dos seis amigos de Manhattan

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 20:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 20:23
Elenco de Friends: atores devem receber entre US$ 3 e 4 milhões pelo programa Crédito: Divulgação
As negociações para um reencontro de "Friends" renderiam uma novela. Depois de o diretor de conteúdo da HBO Max, Kevin Reilly, dizer, em janeiro, que o projeto continuava sendo um "talvez", nesta quinta-feira (6) o site "Deadline" publicou que o elenco e a Warner Bros fecharam um acordo sobre o especial da série no serviço de streaming.
Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry receberiam de 3 a 4 milhões de dólares para fazer um especial de uma hora da sitcom americana que completou 25 anos em 2019.
Um tuíte publicado por Matthew Perry, conhecido pelo papel de Chandler Bing, deixou os fãs animados. "Grandes novidades chegando", postou o artista. Mas nesta quinta Perry criou uma conta no Instagram, deixando a dúvida se sua entrada nessa rede social era a notícia a qual se referia no Twitter.
Além do sucesso de público, o programa assinado por David Crane e Marta Kauffman foi consagrada também pela crítica. A série teve dez temporadas, exibidas entre 1994 e 2005. Durante esse período, foi indicada a 62 prêmios Emmy e é citada, até hoje, em diversos rankings que elegem as melhores séries da história.

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