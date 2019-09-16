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POLÊMICA

Diretora de 'Friends' diz que se arrepende de alguns episódios da série

Série, que é sucesso em todo o mundo, celebra 25 anos em setembro

Publicado em 

16 set 2019 às 07:05

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 07:05

Elenco de Friends em foto promocional Crédito: Warner/Divulgação
Em comemoração ao vigésimo quinto aniversário de "Friends", os diretores David Crane e Marta Kauffman e o produtor executivo da série, Kevin Bright, participaram na sexta-feira (13) do Festival de TV de Tribeca. Na ocasião, fizeram declarações sobre a série que até hoje é um sucesso de público. 
Marta Kauffman, por exemplo, não gostaria de ter roteirizado alguns episódios específicos, como o terceiro da terceira temporada, "Aquele com a geleia". "O que a Phoebe (Lisa Kudrow) começa a namorar o perseguidor de sua irmã gêmea, interpretado por David Arquette. Nós tivemos que o reescrever muito para fazer esse episódio funcionar", declarou. 
> Matthew Perry, de 'Friends', vive isolado em hotel, diz site
Outro episódio que a diretora faria diferente nos dias de hoje é "Aquele com a catapora", da segunda temporada, com a participação especial de Charlie Sheen. "Eu também não tenho muita certeza se a história da catapora funcionou", lamentou Marta.
Em relação a arrependimentos, Crane não conseguiu pensar em nenhum episódio específico, mas confessou que algumas das piadas poderiam ser refeitas. "Tem vezes que penso: 'Uau! Sério? Escolhemos isso? Não poderíamos ter ficado ali por mais dez minutos para encontrar uma piada melhor?", confessou. 
Kauffman também comentou a declaração feita por Jennifer Aniston, intérprete de Rachel Green, de que sua personagem e o par romântico Ross Geller (David Schwimmer) estariam juntos até hoje. Apesar de concordar, a diretora da série acredita que quem pode estar passando apuros com a relação dos pais é a filha do casal. "Emma estaria fazendo terapia", completou.

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