Diretora de 'Friends' diz que se arrepende de alguns episódios da série

Elenco de Friends em foto promocional Crédito: Warner/Divulgação

Em comemoração ao vigésimo quinto aniversário de "Friends" , os diretores David Crane e Marta Kauffman e o produtor executivo da série, Kevin Bright, participaram na sexta-feira (13) do Festival de TV de Tribeca. Na ocasião, fizeram declarações sobre a série que até hoje é um sucesso de público.

Marta Kauffman, por exemplo, não gostaria de ter roteirizado alguns episódios específicos, como o terceiro da terceira temporada, "Aquele com a geleia". "O que a Phoebe (Lisa Kudrow) começa a namorar o perseguidor de sua irmã gêmea, interpretado por David Arquette. Nós tivemos que o reescrever muito para fazer esse episódio funcionar", declarou.

Outro episódio que a diretora faria diferente nos dias de hoje é "Aquele com a catapora", da segunda temporada, com a participação especial de Charlie Sheen. "Eu também não tenho muita certeza se a história da catapora funcionou", lamentou Marta.

Em relação a arrependimentos, Crane não conseguiu pensar em nenhum episódio específico, mas confessou que algumas das piadas poderiam ser refeitas. "Tem vezes que penso: 'Uau! Sério? Escolhemos isso? Não poderíamos ter ficado ali por mais dez minutos para encontrar uma piada melhor?", confessou.