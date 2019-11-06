Marca lança produtos de maquiagem em homenagem a série 'Friends'

Apesar de já ter sido lançada há 15 anos, a série "Friends" virou um verdadeiro ícone, e recentemente, muitas marcas lançaram coleções para comemorar o aniversário do show.

E é nessa linha de pensamento, que a marca californiana Hot Topic lança três produtos de make: uma paleta de 12 sombras ($17) - cintilantes e foscas, com um espelho digno do icônico "how you doin?" de Joe; um conjunto de pincéis ($24) preparado com um kit digno da série, e uma máscara facial em folha ($4) de café e óleo de coco.