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Beleza de série

Marca lança produtos de maquiagem em homenagem a série 'Friends'

Apesar de serem gringos, os produtos prometem chegar no Brasil pelo site da marca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 12:28

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 12:28

Marca lança make inspirada na série "Friends" Crédito: Giphy
Apesar de já ter sido lançada há 15 anos, a série "Friends" virou um verdadeiro ícone, e recentemente, muitas marcas lançaram coleções para comemorar o aniversário do show. 
Make inspirada na série "Friends" Crédito: Divulgação
E é nessa linha de pensamento, que a marca californiana  Hot Topic lança três produtos de make: uma paleta de 12 sombras ($17) - cintilantes e foscas, com um espelho digno do icônico "how you doin?" de Joe; um conjunto de pincéis ($24) preparado com um kit digno da série, e uma máscara facial em folha ($4) de café e óleo de coco.
Make inspirada na série "Friends" Crédito: Divulgação
E apesar de serem gringos, os produtos prometem chegar no Brasil pelo site da marca. 

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