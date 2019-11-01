Confira 5 dicas para prevenir a queda de cabelo

Confira 5 dicas para evitar a queda dos cabelos Crédito: shutterstock

De repente percebeu aquela quantidade enorme de cabelo no chão? fios espalhados pelo banheiro? calma! Na maioria das vezes, não há razão para se preocupar, isso porque, segundo o dermatologista Alberto Cordeiro, em entrevista a Marie Claire, a queda de cabelo é algo que raramente exige preocupação, já que, por dia, perdemos em média cerca de 100 fios.

Porém, se você percebeu um aumento repentino na sua queda de cabelo, saiba que existem algumas causas potenciais para isso: genética, estresse, deficiência de ferro e até disfunção hormonal. Tudo o que interfere na qualidade de vida, pode refletir na queda capilar, explica Alberto. Para saber melhor é sempre bom procurar um especialista para identificar a causa do problema.

Mas, algumas dicas podem te ajudar a prevenir a queda. Confira:

SE ALIMENTE BEM E FAÇA EXERCÍCIOS

Hábitos saudáveis não fazem bem só ao corpo, mas também ao cabelo. Ingerir proteínas, por exemplo, ajuda a proteger o seu cabelo de dentro para fora. Além disso, se exercitar ajuda a reduzir o estresse - que é um gatilho potencial para a perda de cabelo - e aumenta a circulação sanguínea, melhorando a saúde do couro cabeludo.

MASSAGEIE O COURO COM ÓLEOS ESSENCIAIS

Antes de lavar, massageie o couro cabeludo e deixe o óleo por uma hora eles ajudam a promover o crescimento do cabelo e evitar a queda. Versões como lavanda, alecrim, jojoba e coco são boas opções.

ATENÇÃO NA HORA DE PENTEAR

Quando o cabelo está molhado, ele fica mais fraco e propenso a quebrar, por isso é melhor evitar pentear logo após o banho. Se for inevitável, dê preferência a pentes de dentes largos uma escova macia, como a aquelas da Tangle Teezer.

USE MENOS RABO DE CAVALO E TRANÇAS

Puxar demais o cabelo pode levar à queda ou desbaste, especialmente na linha do cabelo, onde crescem os fios. Também é recomendável usar menos elásticos ou outros laços com metal para evitar emaranhados.

EVITE O USO DE CALOR EXCESSIVO