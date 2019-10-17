Confira 3 dicas de beleza para quem tem uma rotina corrida

Confira 3 passos de beleza para quem não tem tempo Crédito: Reprodução/ Unsplash @creativeexchange

Se você é daquelxs que não tem tempo de separar um dia para o skincare na sua rotina, ou ainda acha que para ter uma pele bonita e saudável é preciso seguir aqueles onze passos das coreanas, pode relaxar, pois, segundo informações da Glamour, com dicas simples é possível incluir na rotina produtos que tratam e recuperam a pele. Veja:

HIDRATE A PELE

Antes de dormir é importante limpar a pele sempre. E, depois disso, para garantir a saúde da cútis - e aquele brilho natural - use um bom hidratante, que vale reaplicar pela manhã.

FAÇA MÁSCARAS RÁPIDAS

As sheet masks - máscaras de papel descartáveis- são perfeitas para turbinar a aparência da pele sem dar trabalho algum. Por isso, invista nelas, sempre que puder.

USE ÁGUA TERMAL