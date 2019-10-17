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Confira 3 dicas de beleza para quem tem uma rotina corrida

Confira estes passos para não deixar a falta de tempo estragar a sua pele

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 08:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2019 às 08:23
Confira 3 passos de beleza para quem não tem tempo Crédito: Reprodução/ Unsplash @creativeexchange
Se você é daquelxs que não tem tempo de separar um dia para o skincare na sua rotina,  ou ainda acha que para ter uma pele bonita e saudável é preciso seguir aqueles onze passos das coreanas, pode relaxar, pois, segundo informações da Glamour, com dicas simples é possível incluir na rotina produtos que tratam e recuperam a pele. Veja: 

HIDRATE A PELE 

Antes de dormir é importante limpar a pele sempre. E, depois disso, para garantir a saúde da cútis  - e aquele brilho natural -  use um bom hidratante, que vale reaplicar pela manhã. 

FAÇA MÁSCARAS RÁPIDAS

As sheet masks  - máscaras de papel descartáveis- são perfeitas para turbinar a aparência da pele sem dar trabalho algum. Por isso, invista nelas, sempre que puder. 

USE ÁGUA TERMAL 

Bruma e água termal  são super calmantes e refrescantes. Elas hidratam a pele instantaneamente, além de tirar a vermelhidão da pele por irritações causadas no dia a dia. Vale ter na bancada de beleza em casa, ou até na mesa do trabalho. 

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