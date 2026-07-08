Prefeitura de Vila Velha abre seleção com salário de até R$ 7 mil

A Prefeitura de Vila Velha vai contratar profissionais temporários para atuarem na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP). O processo seletivo visa preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da pasta.
Há chances para médico-veterinário, com jornadas de 20 e 40 horas semanais e salário de R$ 3.789,97 a R$ 7.579,95, respectivamente. Oportunidades ainda para o cargo de engenheiro agrônomo, com carga horária de 40 horas e ganhos de R$ 4.272,00. Os contratados recebem ainda auxílio-alimentação de até R$ 850,00.
Para participar, é necessário ter ensino superior na área de atuação e registro no respectivo conselho profissional.
As inscrições poderão ser feitas das 12 horas do dia 20 de julho às 12 horas do dia 3 de agosto de 2026, no endereço eletrônico da prefeitura.
O processo seletivo será realizado em três etapas: inscrição on-line, envio da documentação pelos candidatos convocados e assinatura do contrato.
De acordo com o edital, a classificação levará em conta a qualificação profissional e o tempo de serviço.
Os contratos terão duração de 12 meses e poderão ser prorrogados de acordo com a necessidade da prefeitura.
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