AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Vila Velha abre seleção com salário de até R$ 7 mil
Nível superior

Prefeitura de Vila Velha abre seleção com salário de até R$ 7 mil

inscrições poderão ser feitas das 12 horas do dia 20 de julho às 12 horas do dia 3 de agosto de 2026

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 12:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jul 2026 às 12:12
Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Vila Velha vai contratar profissionais temporários para atuarem na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP). O processo seletivo visa preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da pasta. 


Há chances para médico-veterinário, com jornadas de 20 e 40 horas semanais e salário de  R$ 3.789,97 a R$ 7.579,95, respectivamente. Oportunidades ainda para o cargo de  engenheiro agrônomo, com carga horária de 40 horas e ganhos de R$ 4.272,00. Os contratados recebem ainda auxílio-alimentação de até R$ 850,00.

Para participar, é necessário ter ensino superior na área de atuação e registro no respectivo conselho profissional. 

 

As inscrições poderão ser feitas das 12 horas do dia 20 de julho às 12 horas do dia 3 de agosto de 2026, no endereço eletrônico da prefeitura. 

O processo seletivo será realizado em três etapas: inscrição on-line, envio da documentação pelos candidatos convocados e assinatura do contrato. 


De acordo com o edital, a classificação levará em conta a qualificação profissional e o tempo de serviço. 


Os contratos terão duração de 12 meses e poderão ser prorrogados de acordo com a necessidade da prefeitura.

Leia Mais Sobre Oportunidades

ES tem 15 seleções e concursos abertos com salário de até R$ 7,5 mil

Governo autoriza novos concursos com 316 vagas para Banco Central e Receita Federal

Dataprev, Vitória e Polícia Militar: 41 mil vagas em concursos e seleções

Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar agente comunitário de saúde

Prefeitura de Vila Velha prepara concurso para auditor e cargos do magistério

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos Processo Seletivo Prefeitura de Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Filme de terror': a ameba 'comedora de cérebros' que tem se espalhado pelo mundo
Imagem de destaque
As mulheres que trocam a aliança de casamento pelo anel de divórcio: 'Uso no dedo do meio'
Imagem de destaque
Egito pede expulsão de árbitro da Copa do Mundo após derrota para Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados