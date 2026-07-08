Prefeitura de Vila Velha abre seleção com salário de até R$ 7 mil

A Prefeitura de Vila Velha vai contratar profissionais temporários para atuarem na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP). O processo seletivo visa preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da pasta.





Há chances para médico-veterinário, com jornadas de 20 e 40 horas semanais e salário de R$ 3.789,97 a R$ 7.579,95, respectivamente. Oportunidades ainda para o cargo de engenheiro agrônomo, com carga horária de 40 horas e ganhos de R$ 4.272,00. Os contratados recebem ainda auxílio-alimentação de até R$ 850,00.