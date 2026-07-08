ES tem 15 seleções e concursos abertos com salário de até R$ 7,5 mil

Pelo menos 15 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 360 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem passar de R$ 7,5 mil.



As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam no dia 15 de julho. São 1.414 vagas para profissionais em todo o país, das quais 32 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem os níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.932,00 a R$ 5.255,40.





A Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva destinado à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP). As oportunidades são para os cargos de médico-veterinário e engenheiro agrônomo, com remuneração que varia de R$ 3.789,97 a R$ 7.579,95. As inscrições podem ser feitas de 20 de julho a 3 de agosto de 2026.