ES tem 15 seleções e concursos abertos com salário de até R$ 7,5 mil

Pelo menos 15 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 360 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem passar de R$ 7,5 mil.
As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam no dia 15 de julho. São 1.414 vagas para profissionais em todo o país, das quais 32 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem os níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.932,00 a R$ 5.255,40.
A Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva destinado à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP). As oportunidades são para os cargos de médico-veterinário e engenheiro agrônomo, com remuneração que varia de R$ 3.789,97 a R$ 7.579,95. As inscrições podem ser feitas de 20 de julho a 3 de agosto de 2026.
A Polícia Militar do Espírito Santo vai contratar médico psiquiatra temporário. Os ganhos chegam a R$ 7,3 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 480,00. Os interessados poderão se inscrever de 9 a 16 de julho.
A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo público que visa contratar 33 agentes comunitários de saúde. A remuneração é de R$ 3.262,64, para uma carga horária de 40 horas semanais. Para participar, é necessário ter o ensino médio, morar na área de atuação desde a data de publicação do edital e ter curso de formação de agente comunitário de saúde com carga horária mínima de 40 horas. O prazo segue até 22 de julho de 2026.
A Prefeitura de São Domingos do Norte, na região Noroeste do Estado, tem oito vagas imediatas para a contratação de agentes comunitários de saúde (3) e agentes de combate às endemias (5). Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio. O atendimento aos candidatos vai até o dia 16 de julho.
A Prefeitura de Itarana, na Região Centro-Serrana do Estado, lançou edital com 43 vagas para cargos de nível superior. Os salários chegam a R$ 3.205. Os candidatos podem se inscrever até o dia 6 de agosto.
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