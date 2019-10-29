Soro fisiológico é novo aliado de beleza e já conquistou celebridades

Gastar pouco e garantir a qualidade dos produtos de beleza é ainda o sonho de muitxs, não é mesmo? mas e se esse sonho já fosse realidade?. É o que afirmam dermatologistas sobre o uso do soro fisiológico para redução de olheiras, poros e ainda hidratação dos cabelos.
Segundo especialista em dermatologia Felipe Chediek, com informações para o site Metrópoles: "A principal função do soro na pele é limpar e fazer a assepsia de feridas e queimaduras. No entanto, ele pode ser considerado um belo aliado da beleza por reduzir olheiras, fechar os poros e selar as cutículas dos cabelos", revela. Ainda de acordo com o profissional
Ainda de acordo com o profissional, o soro pode ser aplicado na pele com um borrifador para refrescar e prolongar a duração da maquiagem. Já para amenizar as olheiras o ideal é fazer compressas com algodão. E para ter cabelos mais brilhantes deve-se aplicá-lo logo após a lavagem e hidratação, sem enxaguar.
Porém, a médica e professora de dermatologia da Uni Rio, Simone Veloso, alerta que o produto é um complemento a sua rotina usual, e ele não substitui aqueles produtos mais específicos e direcionados para cada pessoa.
CELEBRIDADES ADERIRAM
O item acessível já conquistou celebridades. Uma vez por semana, eu uso soro fisiológico no último enxágue dos fios. Acho que eles ficam com mais balanço no dia seguinte. Peguei essa dica com a minha amiga Cleo Pires, disse Juliana Paes, em entrevista à revista Boa Forma.
A minha dica para momentos de cansaço é usar o soro pela manhã. O ideal é que ele esteja bem geladinho para tirar as olheiras, declarou Agatha Moreira para a Pure People.