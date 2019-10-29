Soro fisiológico é novo aliado de beleza e já conquistou celebridades

Soro fisiológico ajuda na redução de olheiras e poros Crédito: Unsplash

Gastar pouco e garantir a qualidade dos produtos de beleza é ainda o sonho de muitxs, não é mesmo? mas e se esse sonho já fosse realidade?. É o que afirmam dermatologistas sobre o uso do soro fisiológico para redução de olheiras, poros e ainda hidratação dos cabelos.

Segundo especialista em dermatologia Felipe Chediek, com informações para o site Metrópoles: "A principal função do soro na pele é limpar e fazer a assepsia de feridas e queimaduras. No entanto, ele pode ser considerado um belo aliado da beleza por reduzir olheiras, fechar os poros e selar as cutículas dos cabelos", revela. Ainda de acordo com o profissional

Ainda de acordo com o profissional, o soro pode ser aplicado na pele com um borrifador para refrescar e prolongar a duração da maquiagem. Já para amenizar as olheiras o ideal é fazer compressas com algodão. E para ter cabelos mais brilhantes deve-se aplicá-lo logo após a lavagem e hidratação, sem enxaguar.

Porém, a médica e professora de dermatologia da Uni Rio, Simone Veloso, alerta que o produto é um complemento a sua rotina usual, e ele não substitui aqueles produtos mais específicos e direcionados para cada pessoa.

CELEBRIDADES ADERIRAM

O item acessível já conquistou celebridades. Uma vez por semana, eu uso soro fisiológico no último enxágue dos fios. Acho que eles ficam com mais balanço no dia seguinte. Peguei essa dica com a minha amiga Cleo Pires, disse Juliana Paes, em entrevista à revista Boa Forma.