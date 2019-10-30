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Mudança de visual

Lace Wig: saiba como é a peruca super realista queridinha das famosas

A peruca se tornou o segredo das famosas para radicalizarem no visual provisoriamente

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 13:13
Celebridades como Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine e Kylie Jenner já usaram a lace wig Crédito: Reprodução/ Instagram
A quantidade de vezes que as celebridades mudam de corte e coloração do cabelo pode até assustar, mas as mudanças radicais que aconteceram recentemente, como quando Marina Ruy Barbosa apareceu platinada, ou quando Kylie Jenner apareceu com os cabelos super longos, todas tem um segredinho: a Lace Wig.
A peruca que conquistou celebridades garante mudanças de visuais como nunca havíamos imaginado, isso porque, as Laces tem uma aparência super natural, graças aos fios costurados um a um em uma tela de tecido, imitando o couro do cabelo.
Essa perucas tem uma faixa de tecido fininho costurado a mão que deve ser colada na testa próximo a linha do cabelo, o que deixa a finalização da peruca super natural, esclareceu a hairstylist consultant do All Things Hair, Virginia Barbosa.
Segundo o peruqueiro Dirceu Paigel, a Lace pode durar menos do que as convencionais, porém, tem como sua maior vantagem o fato de ser imperceptível. Com ela ninguém percebe que você está usando uma peruca, afirmou.
Ainda de acordo com o profissional, existem dois tipos dessa peruca no mercado: a Full Lace e a Lace Front. A primeira tem a base toda costurada por esse tecido ultra fino mencionado acima. Já a segunda, só tem a tela na parte da frente, indo de uma orelha a outra.
Sobre a aplicação, Virgínia explicou que pode ser feita no salão ou em casa, mas é necessário ter uma cola específica e preparar o cabelo antes do processo. Se o cabelo for longo, é recomendado fazer uma touca ou tranças de raiz, avaliou.
Ela indicou que os preços médios das laces feitas com fio natural podem chegar a até R$ 6 mil reais.

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