Sobrancelha natural: as melhores dicas para investir no visual segundo especialistas

Cara Delevingne estourou nas passarelas, editoriais e campanhas, com as suas bem marcadas e fortes, colocando um ponto final na tendência de sobrancelhas apagadas Crédito: Reprodução/ Instagram

As sobrancelhas já passaram por diversas transformações - quem lembra que elas já foram um risco bem fino? e depois arqueadas, e até mesmo descoloridas -, e hoje, os fios entram na moda da maneira mais natural possível. Porém, deixa-las crescer sem intervenções e de forma bonita pode ser um desafio, mas, alguns truques e produtinhos podem ajudar nessa tarefa.

Experts no assunto compartilham com a Vogue os seus favoritos e complementaram com boas e simples dicas para quem quer domar as sobrancelhas em fase de crescimento.

Para estimular o crescimento dos fios, Laura Peres indica massagear a área todas as noites com óleo de amêndoa, azeite e óleo de ricínio - todos ricos em ômega 3, vitamina E e antioxidantes.

Krisna Carvalho, por sua vez, indica sempre ter a mão uma pinça, uma escovinha de sobrancelhas, tesourinha e um lápis para passar por esse período: "Você penteia, corta, tira um ou outro pelinho. Deixar as sobrancelhas crescerem é uma fase complicada, então nesse comecinho você vai ter que ficar desenhando mesmo a sobrancelha." Imprescindível mesmo? "Muita paciência", completa ela.