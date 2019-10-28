Sobrancelha natural: as melhores dicas para investir no visual segundo especialistas

As sobrancelhas já passaram por diversas transformações - quem lembra que elas já foram um risco bem fino? e depois arqueadas, e até mesmo descoloridas -, e hoje, os fios entram na moda da maneira mais natural possível. Porém, deixa-las crescer sem intervenções e de forma bonita pode ser um desafio, mas, alguns truques e produtinhos podem ajudar nessa tarefa.
Experts no assunto compartilham com a Vogue os seus favoritos e complementaram com boas e simples dicas para quem quer domar as sobrancelhas em fase de crescimento.
Para estimular o crescimento dos fios, Laura Peres indica massagear a área todas as noites com óleo de amêndoa, azeite e óleo de ricínio - todos ricos em ômega 3, vitamina E e antioxidantes.
Krisna Carvalho, por sua vez, indica sempre ter a mão uma pinça, uma escovinha de sobrancelhas, tesourinha e um lápis para passar por esse período: "Você penteia, corta, tira um ou outro pelinho. Deixar as sobrancelhas crescerem é uma fase complicada, então nesse comecinho você vai ter que ficar desenhando mesmo a sobrancelha." Imprescindível mesmo? "Muita paciência", completa ela.
Quem também tem um truque multiuso de bastidores é Daniel Hernandez: "Eu uso spray fixador de cabelo. Molho a escovinha e passo. O truque para isso dar certo, porém, é deixar o spray secar um pouco na escovinha antes de passar, senão a sobrancelha não fixa. Se você tiver pressa, pode secar um pouquinho com secador de cabelo", indica o profissional.