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Beleza descomplicada

Sobrancelha natural: as melhores dicas para investir no visual segundo especialistas

Produtos específicos vão te ajudar não só a passar pela fase de deixar crescer, como depois manter o visual mais natural

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 10:02
Cara Delevingne estourou nas passarelas, editoriais e campanhas, com as suas bem marcadas e fortes, colocando um ponto final na tendência de sobrancelhas apagadas Crédito: Reprodução/ Instagram
As sobrancelhas já passaram por diversas transformações - quem lembra que elas já foram um risco bem fino? e depois arqueadas, e até mesmo descoloridas -, e hoje, os fios entram na moda da maneira mais natural possível. Porém, deixa-las crescer sem intervenções e de forma bonita pode ser um desafio, mas, alguns truques e produtinhos podem ajudar nessa tarefa. 
Experts no assunto compartilham com a Vogue os seus favoritos e complementaram com boas e simples dicas para quem quer domar as sobrancelhas em fase de crescimento. 
Para estimular o crescimento dos fios, Laura Peres indica massagear a área todas as noites com óleo de amêndoa, azeite e óleo de ricínio - todos ricos em ômega 3, vitamina E e antioxidantes.
Krisna Carvalho, por sua vez, indica sempre ter a mão uma pinça, uma escovinha de sobrancelhas, tesourinha e um lápis para passar por esse período: "Você penteia, corta, tira um ou outro pelinho. Deixar as sobrancelhas crescerem é uma fase complicada, então nesse comecinho você vai ter que ficar desenhando mesmo a sobrancelha." Imprescindível mesmo? "Muita paciência", completa ela. 
Quem também tem um truque multiuso de bastidores é Daniel Hernandez: "Eu uso spray fixador de cabelo. Molho a escovinha e passo. O truque para isso dar certo, porém, é deixar o spray secar um pouco na escovinha antes de passar, senão a sobrancelha não fixa. Se você tiver pressa, pode secar um pouquinho com secador de cabelo", indica o profissional.

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