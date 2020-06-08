Colatina registra mais duas mortes por coronavírus

O município de Colatina registrou no início da noite desta segunda-feira (8) mais duas mortes provocadas pelo novo coronavírus, chegando a oito óbitos pela doença na cidade. O número é superior ao divulgado pelo Painel Covid-19 na tarde desta segunda (8), uma vez que a divulgação feita pela prefeitura aconteceu por volta de 19h20.
Segundo informações da prefeitura, por meio de uma publicação nas redes sociais, as duas últimas mortes registradas são de uma mulher de 72 anos e um homem de 57 anos, ambos portadores de comorbidades.
Colatina é a segunda cidade, fora os municípios da Grande Vitória, em número de casos. Ficando atrás apenas de Cachoeiro de Itapemirim, que tem 590 casos, a cidade do Norte do Espírito Santo possui 524 confirmações da doença. A taxa de letalidade é de 1,5%, inferior a média estadual, de 4,22%. As informações são do Painel Covid-19, do Governo do Estado.
CORONAVÍRUS NO ES
Até a tarde desta segunda-feira, o Espírito Santo contabilizava 871 óbitos e 20.659 casos, segundo dados do painel. Apenas nas últimas 24 horas foram registradas 39 mortes e 1.040 novas confirmações da doença.