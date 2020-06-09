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Destruição dos postos de trabalho

Pandemia leva 36.780 trabalhadores ao seguro-desemprego no ES

Somente em maio deste ano 18.159 pessoas pediram o benefício em maio, número 36% maior que em abril e 51% maior que o quinto mês de 2019. No país, quase 2 milhões de pessoas requereram o recurso desde a crise
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 13:20

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 13:20

Seguro-desemprego, durante a pandemia, pode ser solicitado pelo aplicativo da Carteira de Trabalho digital
Seguro-desemprego, durante a pandemia, pode ser solicitado pelo aplicativo da Carteira de Trabalho digital Crédito: Mikaella Campos
A pandemia do novo coronavírus tem provocado um efeito drástico no mercado formal. Os números de pedido do seguro-desemprego comprovam o cenário de destruição de postos de trabalho. No Espírito Santo, desde a segunda quinzena de março, 36.780 trabalhadores solicitaram o benefício, segundo dados da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia. O período coincide com o início da crise econômica provocada pelo avanço da Covid-19 no território capixaba.
Em maio deste ano, foram 18.159 requisições, um número 36% maior que o mês anterior. Em comparação com o quinto mês de 2019, o avanço foi de 51%, de acordo com o painel do governo federal.

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No país, o número de pedidos de seguro-desemprego subiu 53% em maio deste ano se comparado com o mesmo período de 2019.  Em maio, foram registradas 960.258 solicitações da assistência do governo a pessoas demitidas sem justa causa. No mesmo mês de 2019, o número foi de 627.779.
O superintendente Regional do Trabalho no Espírito Santo, Alcimar Candeias, classifica o aumento no número de pedidos como "vertiginoso". "Para se ter uma ideia, a média mensal girava em torno de 12 mil pedidos do benefício por mês. Em maio foram mais de 18 mil, então é um crescimento vertiginoso. Essa situação, de certa forma, era previsível. A pandemia nem tinha chegado aqui e já era aguardado um aumento no desemprego, porque era isso que estava acontecendo em todo o mundo", comenta.
"De fato é uma situação ruim, mas foi muito aliviada por conta dos benefícios do governo federal, como a suspensão do contrato de trabalho e redução do salário e carga horária", avalia, acrescentando que o maior número de pedidos pelo benefício são de trabalhadores dos setores de comércio e serviços.
Há pouco mais de duas semanas, o Ministério divulgou os dados da primeira quinzena de maio, quando o número de pedidos subiu 76% se comparado com o mesmo período de 2019.
Com isso, foi para 1.944.125 o total de pedidos de seguro-desemprego desde a segunda quinzena de março, quando os impactos da pandemia atingiram a economia. 
O número de maio também representa aumento de 28% em relação a abril de 2020, quando foram registrados 748.540 pedidos. Em março, quando começaram as medidas de isolamento que impactaram a atividade econômica, os pedidos alcançaram 536.844.
De janeiro a maio, o seguro-desemprego já foi pedido por 3.297.396 de pessoas, uma alta de 12,4% em relação a igual período de 2019.
A pandemia foi declarada oficialmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março, no entanto, na segunda quinzena desse mês é que Estados começaram a adotar medidas mais restritivas. No Espírito Santo, o fechamento de algumas atividades econômicas foram decretadas no dia 19 de março.
Com informações da Folha Press

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