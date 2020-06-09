Covid-19: ES registra 904 mortes e 21.964 casos confirmados

O Espírito Santo atingiu a marca de 21.964 casos e 904 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta terça-feira (09), só nas últimas 24 horas foram registrados 1.305 novos pacientes infectados e 33 óbitos.
Ainda de acordo com o painel, 11.892 pessoas já se curaram da doença. A taxa de letalidade do Estado é de 4,12%. Ao todo, 63.114 testes para detectar a doença já foram realizados.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 3.924 registros da doença, seguido por Vitória (3.857), Vila Velha (3.783) e Cariacica (2.843). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 494 pessoas infectadas.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.