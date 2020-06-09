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Seis artistas do ES fazem live para ajudar profissionais de eventos

Apresentações virtuais fazem parte do projeto SOS Graxa ES. Elas acontecem nesta quarta (10), a partir das 19h, por meio de canal do YouTube; ideia é ajudar quem trabalha nos bastidores das festas e eventos culturais do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 14:46

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 14:46

O cantor Glauco
O cantor Glauco Crédito: Reprodução/Instagram @glaucomesmo
O setor de eventos é o único que está com as atividades 100% proibidas em meio à pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo. As festas, muito provavelmente, serão as últimas atividades que retomarão no Estado, já que esse tipo de operação pressupõe aglomeração  totalmente vedada para diminuir o número de contaminados pela Covid-19.
E se os artistas estão sentindo o baque que é ter as apresentações canceladas, os profissionais que trabalham nos bastidores do segmento também se viram sem ter o que fazer. É por isso que cantores e músicos capixabas estão emprestando todo o talento que têm para fazer, pela segunda vez, live do projeto SOS Graxa ES, que arrecada dinheiro que é revertido em doações para profissionais dos bastidores dos eventos.
Desta vez, apresentam-se os músicos Amaro LimaDiego Lyra, Marcos Bifão, Dona Fran, Guto Ferrari e o cantor Glauco em transmissão ao vivo via YouTube a partir das 19h desta quarta (10). O objetivo das apresentações é conseguir dar suporte a garçons, carregadores, auxiliares de serviços gerais, técnicos e seguranças que estão passando necessidade pela crise do coronavírus. Todas as doações do SOS Graxa ES podem ser feitas por meio da conta do PicPay do projeto (@SOSGraxaES).
Dona Fran adianta que prepara repertório especial para a noite. Será baseado no show que faço convencionalmente, com Janis Joplin, algo de Beatles... Tudo mais voltado para o rock, que é o que agrada mais o meu público. A mensagem que quero passar é de esperança, para que a galera consiga dia após dia se superar nessa provação diária que estamos tendo, fala.

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Assim como a rockeira, o cantor Glauco subirá aos holofotes do SOS Graxa ES com todo seu sertanejo para alegrar os espectadores. As lives estão dando um suspiro para quem está em casa, sem fazer nada. E as lives solidárias, como essa que fazemos, têm um papel ainda mais importante neste momento, diz ele, que está aproveitando o isolamento para passar mais tempo com a família e desenvolver projetos com os fãs.
"Tenho sido mais frequente nas redes sociais para não perder o contato com o público"
Glauco - Cantor
Já Dona Fran está aproveitando o tempo ocioso para cuidar da saúde mental e estudar o que ela chama de reinvenção do setor musical. As lives, pelo que vejo, estão sendo fundamentais para as pessoas se divertirem. As pessoas estão se comprometendo, se preparando para as lives e acho isso ótimo, justifica.
"Acho muito válido usarmos nosso talento para contribuir com essa forma para o mundo do entretenimento"
Dona Fran - Cantora
A cantora Dona Fran
A cantora Dona Fran Crédito: Reprodução/Instagram @dona_fran
Para a artista, o momento também reflete mudança para o período pós-pandemia. Segundo Dona Fran, o setor musical já está se reinventando, mas o processo deve se intensificar a todo tempo. Tenho curtido as lives dos colegas e vendo como está essa reinvenção da vida artística, porque realmente é isso o que está acontecendo. Estou vendo como é a melhor forma de entreter meu público nesse momento e cuidando da saúde, é claro, finaliza.

SERVIÇO

  • LIVE SOLIDÁRIA SOS GRAXA ES

  • Plataforma: canal do YouTube SOS Graxa ES

  • Data: 10 de junho de 2020 (quarta), a partir das 19h

  • Ingressos: entrada franca; couvert solidário (sem valor fixo) deve ser pago para a conta do PicPay @SOSGraxaES

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