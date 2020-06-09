Seis artistas do ES fazem live para ajudar profissionais de eventos

O cantor Glauco Crédito: Reprodução/Instagram @glaucomesmo

O setor de eventos é o único que está com as atividades 100% proibidas em meio à pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo. As festas, muito provavelmente, serão as últimas atividades que retomarão no Estado, já que esse tipo de operação pressupõe aglomeração  totalmente vedada para diminuir o número de contaminados pela Covid-19

Dona Fran adianta que prepara repertório especial para a noite. Será baseado no show que faço convencionalmente, com Janis Joplin, algo de Beatles... Tudo mais voltado para o rock, que é o que agrada mais o meu público. A mensagem que quero passar é de esperança, para que a galera consiga dia após dia se superar nessa provação diária que estamos tendo, fala.

Assim como a rockeira, o cantor Glauco subirá aos holofotes do SOS Graxa ES com todo seu sertanejo para alegrar os espectadores. As lives estão dando um suspiro para quem está em casa, sem fazer nada. E as lives solidárias, como essa que fazemos, têm um papel ainda mais importante neste momento, diz ele, que está aproveitando o isolamento para passar mais tempo com a família e desenvolver projetos com os fãs.

"Tenho sido mais frequente nas redes sociais para não perder o contato com o público" Glauco - Cantor

Já Dona Fran está aproveitando o tempo ocioso para cuidar da saúde mental e estudar o que ela chama de reinvenção do setor musical. As lives, pelo que vejo, estão sendo fundamentais para as pessoas se divertirem. As pessoas estão se comprometendo, se preparando para as lives e acho isso ótimo, justifica.

"Acho muito válido usarmos nosso talento para contribuir com essa forma para o mundo do entretenimento" Dona Fran - Cantora

A cantora Dona Fran Crédito: Reprodução/Instagram @dona_fran

Para a artista, o momento também reflete mudança para o período pós-pandemia. Segundo Dona Fran, o setor musical já está se reinventando, mas o processo deve se intensificar a todo tempo. Tenho curtido as lives dos colegas e vendo como está essa reinvenção da vida artística, porque realmente é isso o que está acontecendo. Estou vendo como é a melhor forma de entreter meu público nesse momento e cuidando da saúde, é claro, finaliza.

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