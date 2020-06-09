Seis artistas do ES fazem live para ajudar profissionais de eventos

O setor de eventos é o único que está com as atividades 100% proibidas em meio à pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo. As festas, muito provavelmente, serão as últimas atividades que retomarão no Estado, já que esse tipo de operação pressupõe aglomeração totalmente vedada para diminuir o número de contaminados pela Covid-19.
E se os artistas estão sentindo o baque que é ter as apresentações canceladas, os profissionais que trabalham nos bastidores do segmento também se viram sem ter o que fazer. É por isso que cantores e músicos capixabas estão emprestando todo o talento que têm para fazer, pela segunda vez, live do projeto SOS Graxa ES, que arrecada dinheiro que é revertido em doações para profissionais dos bastidores dos eventos.
Desta vez, apresentam-se os músicos Amaro Lima, Diego Lyra, Marcos Bifão, Dona Fran, Guto Ferrari e o cantor Glauco em transmissão ao vivo via YouTube a partir das 19h desta quarta (10). O objetivo das apresentações é conseguir dar suporte a garçons, carregadores, auxiliares de serviços gerais, técnicos e seguranças que estão passando necessidade pela crise do coronavírus. Todas as doações do SOS Graxa ES podem ser feitas por meio da conta do PicPay do projeto (@SOSGraxaES).
Dona Fran adianta que prepara repertório especial para a noite. Será baseado no show que faço convencionalmente, com Janis Joplin, algo de Beatles... Tudo mais voltado para o rock, que é o que agrada mais o meu público. A mensagem que quero passar é de esperança, para que a galera consiga dia após dia se superar nessa provação diária que estamos tendo, fala.
Assim como a rockeira, o cantor Glauco subirá aos holofotes do SOS Graxa ES com todo seu sertanejo para alegrar os espectadores. As lives estão dando um suspiro para quem está em casa, sem fazer nada. E as lives solidárias, como essa que fazemos, têm um papel ainda mais importante neste momento, diz ele, que está aproveitando o isolamento para passar mais tempo com a família e desenvolver projetos com os fãs.
"Tenho sido mais frequente nas redes sociais para não perder o contato com o público"
Já Dona Fran está aproveitando o tempo ocioso para cuidar da saúde mental e estudar o que ela chama de reinvenção do setor musical. As lives, pelo que vejo, estão sendo fundamentais para as pessoas se divertirem. As pessoas estão se comprometendo, se preparando para as lives e acho isso ótimo, justifica.
"Acho muito válido usarmos nosso talento para contribuir com essa forma para o mundo do entretenimento"
Para a artista, o momento também reflete mudança para o período pós-pandemia. Segundo Dona Fran, o setor musical já está se reinventando, mas o processo deve se intensificar a todo tempo. Tenho curtido as lives dos colegas e vendo como está essa reinvenção da vida artística, porque realmente é isso o que está acontecendo. Estou vendo como é a melhor forma de entreter meu público nesse momento e cuidando da saúde, é claro, finaliza.
SERVIÇO
- LIVE SOLIDÁRIA SOS GRAXA ES
- Plataforma: canal do YouTube SOS Graxa ES
- Data: 10 de junho de 2020 (quarta), a partir das 19h
- Ingressos: entrada franca; couvert solidário (sem valor fixo) deve ser pago para a conta do PicPay @SOSGraxaES