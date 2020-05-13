SOS Graxa ES realiza festival virtual para ajudar afetados pela pandemia

Os músicos Diego Lyra, Marcelo Ribeiro, Jefinho Faraó e Felipe Pelissari Crédito: Montagem A GAZETA

A partir das 18h desta quarta (13), internautas do mundo todo poderão acompanhar uma programação exclusiva que será feita por nove músicos do Espírito Santo em shows transmitidos pelas redes sociais. O Festival SOS Graxa/ES vai arrecadar doações, por meio do Picpay @sosgraxaes, para os profissionais que trabalham nos bastidores do cenário cultural do Estado e acabaram sendo afetados pelo isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus

O músico Diego Lyra é um dos que está preparando repertório especial para a apresentação. "Vou apresentar um autoral, muitas músicas de artistas capixabas, de bandas que foram referência para mim como Casaca, Manimal, Java Roots... A ideia é fazer um passeio entre isso e releituras que já faço de artistas mais consagrados e outros mais novos", adianta.

Segundo ele, com o cenário 100% digital só os artistas conseguiram se estabelecer  em parte  em meio à pandemia e muitos profissionais acabaram sendo diretamente afetados pela interrupção dos eventos culturais no Espírito Santo.

Todo mundo está tendo que se reinventar. Acredito muito no engajamento dos artistas e do público, mas é fato que os artistas que têm estrutura maior, uma base mais forte nas redes, conseguem engajamento ainda maior. Acho que, para nós, o desafio é aumentar o capital social, alcançar novas pessoas, fortalecer essas mídias... Aproveitar que o público está com tempo ocioso e usar disso para conquistar mais fãs, corrobora.

"Tenho já feito lives em estúdio, pensando em cenários diferentes que posso usar. É importante se reinventar. Eu mesmo voltei a movimentar meu canal do YouTube, estou mais ativo no Facebook e Instagram e essas são as três principais plataformas usadas no momento" Diego Lyra - Músico

Organizadora do festival, a agitadora cultural Juliana Barbosa já promete novas versões do festival após a edição desta quarta-feira (13). De acordo com ela, as lives têm sido um meio importante de conexão com o público que prestigiava o entretenimento feito no Estado e a forma que eles encontraram de amortecer os efeitos do isolamento para os demais profissionais culturais foi usar da nova ferramenta para angariar as doações.

"Os artistas estão em movimento, mas toda a parte dos bastidores está parada e sem renda" Juliana Barbosa - Organizadora do festival

Temos o objetivo de arrecadar duas toneladas de alimentos com o festival. Já vimos outros festivais acontecendo pelo Espírito Santo afora e está dando certo. Aqui, os artistas já estão pedindo doações aos fãs e pedindo para que eles prestigiem os shows. Nós fizemos uma primeira ação, menor, em que já conseguimos ajudar cerca de 200 famílias, mas precisamos de mais, confidencia.

NOVAS EDIÇÕES

Juliana enxerga que os artistas abraçaram a causa, o que a motiva a organizar novas edições do evento virtual. No entanto, só vai depender da agenda que cada músico tiver que cumprir. Além de se disponibilizarem para as lives, os artistas estão engajados em angariar as doações, conclui.

Apesar da vontade, ainda não há data para a realização de nenhuma nova ação.

PROGRAMAÇÃO

18h: Leandro Solosanto (@lesolosanto)





Leandro Solosanto (@lesolosanto) 18h30: Dona Fran (@dona_fran)





Dona Fran (@dona_fran) 19h: Zampa (@zampasilva)





Zampa (@zampasilva) 19h30: Flávio Marão (@flaviomarao)





Flávio Marão (@flaviomarao) 20h: Marcelo Ribeiro (@marceloribeiroebandab)





Marcelo Ribeiro (@marceloribeiroebandab) 20h30: Jefinho Faraó (@jefinhofaraoficial)





Jefinho Faraó (@jefinhofaraoficial) 21h: Diego Lyra (@_diegolyra)





Diego Lyra (@_diegolyra) 21h30: Alexandre Di Paulo  Banda ¼ de Coco (@alexdi_paulo)





Alexandre Di Paulo  Banda ¼ de Coco (@alexdi_paulo) 22h: Felipe Pelissari (@felipelissari)



SERVIÇO