SOS Graxa ES arrecada 200 cestas básicas em pit stop solidário

Alimentos arrecadados pela campanha SOS Graxa ES, que serão entregues a profissionais do ramo do entretenimento que estão desempregados Crédito: Divulgação/SOS Graxa ES

Duzentas cestas básicas foram arrecadadas pelo grupo de produtores capixabas à frente do SOS Graxa ES, só neste domingo (3), durante uma ação de pit stop solidário em Vitória e Vila Velha. Segundo Juliana Barbosa, que é dona de uma empresa que organiza camarins no Espírito Santo, as doações serão entregues na quarta-feira (6) a trabalhadores do ramo de eventos afetados pela crise gerada no setor devido a pandemia do coronavírus.

Garçons, barmans, caixas, carregadores, equipe de limpeza, roadies, iluminadores, técnicos de som, entre outros, estão entre os profissionais que receberão a ajuda. "Gostaríamos de agradecer a todos os voluntários e pessoas que doaram os alimentos. Os agradecimentos se estendem a movimentos maiores, como a Ação ES, que doou cestas para gente, e a todos os artistas que se mobilizaram e compartilharam em suas redes sociais a campanha", exalta.

Segundo a produtora, a campanha não termina após a ação do domingo. "Esse pit stop será uma constante. Estamos definindo uma nova ação de arrecadação para o próximo fim de semana na Serra e em Cariacica. Ainda teremos outras ações com a ajuda de artistas para suprirmos essa necessidade emergencial", adianta.

Vale lembrar que os interessados em contribuir não precisam esperar até o próximo fim de semana. O SOS Graxa ES também recebe doações por meio do Picpay (@sosgraxaes).

CENÁRIO

Segundo Juliana, alguns profissionais de eventos do ES já estão passando por necessidades. "Há pessoas que trabalham conosco que estão em situações bem difíceis. Vários setores estão com dificuldades. Nossa área foi a primeira a parar, o que entendemos, porque evento requer aglomeração de pessoas. Mas muitas pessoas vivem, exclusivamente, de eventos seja servindo, seja na segurança, seja no camarim... E pensamos em formalizar um grupo para ajudá-los", conta.

Nomes como Marcelo Ribeiro, Alemão do Forró, Michele Freire, Emerson Xumbrega, Casaca, SambAdm e Sambajunior estão apoiando a campanha e gravando vídeos incentivando as doações.

Juliana, Marina Boechat e Christiano Caetano (que encabeçam o SOS Graxa ES) estão fazendo um cadastro dos profissionais que precisam de ajuda. "Produtores estão enviando alguns nomes. Com o cadastro, vamos começar a destinar o que foi arrecadado de forma que a gente possa atender um pouco de cada área".

Eles ainda estão recebendo nomes para destinar as doações. Quando a lista estiver fechada, eles terão um panorama de quantos profissionais envolvidos no setor precisam de ajuda. "Assim, após a primeira arrecadação, a primeira leva de cestas vai para uma categoria, como bares e segurança, por exemplo. Na próxima, vamos para o pessoal da limpeza e camarins, por exemplo,.. e assim vai", detalha.