Lives de Nando Reis, Silva e Lulu Santos marcam semana dos namorados

SEGUNDA-FEIRA (8 DE JUNHO)
- Live Rafael Bittencourt e convidados
- Às 17h, no canal oficial da Angra no YouTube. Especial André Matos.
- Fafá de Belém em Diálagos na Pandemia
- Às 18h, no perfil no Instagram de Gabriel Frog. bate-papo sobre cultura e democracia.
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com o batera Paulinho Fonseca.
- Adriana Farias Violeira
- Às 19h, no canal no YouTube da cantora.
- Ricardo Herz e Vanille Goovaerts
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Cecitônio Coelho
- Às 21h, no perfil no Instagram do cantor. Tocando Luiz Melodia.
- Simone Leitão
- Às 21h30, no site Cultura em casa.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no seu perfil no Instagram.
- Carlos Papel
- Às 20h, no Youtube do cantor.
- TEATRO
- Paixões da Alma
- Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Cláudia Missura, texto inspirado na obra de René Descartes.
TERÇA-FEIRA (9 DE JUNHO)
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Odair José.
- Badi Assad
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no seu perfil no Instagram.
QUARTA-FEIRA (10 DE JUNHO)
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Wagner Tiso.
- Unha Pintada
- Às 18h, no canal no YouTube do grupo.
- Beto Barbosa
- Às 18h30, no canal no YouTube do cantor.
- Live Solidária SOS Graxa ES
- Às 19h, no canal no YouTube da iniciativa. Com Amaro Lima, Diego Lyra, Marcos Bifão (Som de Fogueira), Dona Fran, Guto Ferrari (banda Duet´s) e Glauco.
- Carlinhos Antunes e Gabriel Levy
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Luiza Possi
- Às 19h, no canal no YouTube da cantora.
- Vivian Vigilato
- Às 20h, no canal no YouTube da cantora. Com participação Dodô do Pixote e Walmir Borges.
- Jorge e Mateus
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Jackson Lima
- Às 20h, em seu canal no YouTube, Facebook e Instagram.
- Samba Soul
- Às 20h, no canal no YouTube, Facebook e Instagram da banda.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
- Latino
- Às 22h30, no canal no YouTube do cantor.
- TEATRO
- Desconscerto
- Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Matheus Nachtergaele.
QUINTA-FEIRA (11 DE JUNHO)
- Xande de Pilares
- Às 16h, no seu canal no YouTube.
- É o Tchan!
- Às 16h, no canal no YouTube da banda.
- Grupo Di Propósito
- Às 17h, no seu canal no YouTube.
- Lucas Lucco
- Às 17h30, no canal no YouTube do cantor.
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Jane Duboc.
- Festival NAVI Live
- Às 18h, no canal no YouTube da NAVI. Com participação de Marcos Bifão, Jr. Bocca, Rodrigo CX, Anderson Ventura, Xuxinha e Léo Norbim.
- Daniel Boaventura
- Às 19h, no canal no YouTube do cantor.
- Felipe Alcântara
- Às 19h, no seu canal no YouTube.
- Cavaleiros do Forró
- Às 19h, no seu canal no YouTube.
- Vidal Assis
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Em Casa com a WB
- Às 19h, no seu perfil no Instagram. Com Bruna Dornellas e Maria Maya em um bate-papo.
- Fábio Pinel
- Às 20h, no perfil do Instagram do cantor. Com Júlia Almeida como convidada.
- Thiago Perovano (ex-integrante da banda Pó De Ser Emoriô)
- Às 20h, no perfil no Instagram e Facebook do músico.
- Silvanno Salles
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
- Zezo Potiguar
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
- Sandy e Lucas Lima
- Às 20h, no canal no YouTube da cantora.
- Jefinho Faraó
- Às 20h30, no seu perfil do Instagram. Com Barol Beats e Giga Santos.
- Di Ferrero
- Às 22h, no canal no YouTube do cantor. Especial de aniversário.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
SEXTA-FEIRA (12 DE JUNHO)
- Bruna Karla e Gabriela Rocha
- Às 17h, no canal no YouTube da cantora Bruna Karla.
- Sparta
- A banda fará apresentações pagas, onde cada ingresso custará 10 dólares. Serão três apresentações, às 14h (horário de Brasília); às 20h (horário de Brasília) e às 23h (horário de Brasília).
- Jorge Vercillo
- Às 17h, em seu canal no YouTube.
- Bloco do Sargento Pimenta
- Às 17h, no seu canal no YouTube e Facebook. Com Aurinha do Coco e Negadeza.
- Festival Ziriguidum Em Casa 10ª edição
- A partir das 17h, nas redes sociais de cada artista.
- 17h - Valéria Lobão
- 17h30 - Gabriel Fróes
- 18h - Grazi Medori
- 18h30 - Vanildo Franco
- 19h - Goiaba Tranquilo
- 19h30 - Tatiana Dauster
- 20h - Jorge Maya e Pedro Maya
- 20h30 - Danielle Coimbra
- 21h - Chico Chico
- Low
- Ás 17h, no perfil no Instagram da banda.
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning comThedy Corrêa.
- Eduardo Costa
- Às 18h, no canal no YouTube do cantor.
- Sampa Crew
- Às 18h, no canal no YouTube do grupo.
- Rosemary
- Às 18h, no canal no YouTube da cantora.
- Daniel e Roupa Nova
- Às 19h, no canal no YouTube do Roupa Nova e do cantor Daniel.
- Live dos Namorados Rock'n Roll
- Às 19h, no Facebook e no Twitch do Correria Music Bar. Com as bandas Índios Urbanos (tributo Legião Urbana) e Conscience (tributo O Rappa).
- Mahmundi
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Nando Reis
- Às 19h, no canal no YouTube do cantor.
- Dorgival Dantas
- Às 19h30, no canal no YouTube do músico.
- Rodrigo CX
- Às 19h30, no perfil no Instagram do músico.
- Adryana Ribeiro
- Às 19h45, no canal no YouTube da cantora.
- Amaro Lima
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Em especial romântico.
- Zélia Duncan e Dinho Ouro Preto
- Às 20h, no canal no YouTube da Alpha FM e da Radio Rock.
- Sambando no dia dos namorados com Fábio Pinel
- Às 20h, no perfil no Instagram do cantor.
- Suelen Ká
- Às 20h, no canal no YouTube da cantora.
- Flávio Venturini
- Às 20h, no canal no YouTube do músico.
- Fernanda Abreu
- Às 20h, em seu canal no YouTube.
- Banda Fulô de Mandacaru
- Às 20h, no canal no YouTube do grupo.
- Silva
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
- Anavitória
- Às 21h, no canal no YouTube da dupla.
- Live Pub 426
- Às 21h, no seu canal no Youtube. Com Saulo Simonassi, Thaysa Pizolato e Otávio Ribeiro.
- Liverpub Live
- Às 21h, no seu perfil no Instagram. Com Gabriel Nunes, da banda New Jersey, tocando Bon Jovi; Kiss, Aerosmith; Nazareth; MR Big; Whitesnake e Skid Row.
- Lulu Santos
- Às 21h30, no canal no YouTube do cantor.
- Bruno e Marrone
- Às 21h30, no canal no YouTube da dupla.
- Fábio Jr.
- Às 22h, no canal no YouTube do Multishow Música e no canal oficial do cantor.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no perfil do Instagram da cantora.
- Duda Beat
- Às 23h, no canal no YouTube da cantora.
SÁBADO (13 DE JUNHO)
- Wallas Arrais
- Às 15h, no canal no YouTube do cantor.
- Thiaguinho
- Às 15h, no canal no YouTube do cantor.
- Trio Maracá
- Às 16h, no canal no YouTube do grupo. Com participação do Dj Fabrício Bravin.
- Banda X-23
- Às 16h, no canal no YouTube da banda.
- Elba Ramalho
- Às 16h, no canal no YopuTube da cantora.
- Tunico da Vila e Martinho da Vila
- Às 17h, no perfil do Instagram de Tunico. Será um bate-papo em comemoração ao aniversário do sambista com seu pai.
- Festival Ziriguidum Em Casa 10ª edição
- A partir das 17h, nas redes sociais de cada artista.
- 17h - Marcio Faraco
- 17h30 - Dan Torres (Instagram e Facebook)
- 18h - Bia Nascimento
- 18h30 - Alma Djem
- 19h - Fabiano Medeiros (Instagram e Facebook)
- 19h30 - Thor Junior
- 20h - Gabi Doti
- 20h30 - Daniel Lopes
- 21h - Chico Alves
- Diego e Victor Hugo
- Às 17h, no canal no YouTube da dupla.
- Fafá de Belém
- Às 17h, no canal no YouTube da cantora e no canal 500 da Claro TV. Com participação de Mariana Belém.
- Live In Correria
- Às 18h, no Facebook e no Twitch. Com banda Tahoma (tributo System Of A Down); Renegades Of Funk (tributo Rage Against The Machine) e Beck Power (tributo Planethemp).
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com o cantor do MPB4 Aquiles Reis.
- Larissa Manoela
- Às 18h, no canal no YouTube da atriz e cantora.
- Toquinho
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Xand Avião
- Às 19h, no canal no YouTube do cantor.
- Carlinhos Brown
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
- Fábio Pinel
- Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com Carlos Papel como convidado.
- Paulo Ricardo
- Às 20h, no canal no Youtube do cantor.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no perfil do Instagram da cantora.
- Luan Santana
- Às 22h30, no canal no YouTube do Multishow e no Globoplay.
- Doe Esperança
- Das 8h às 23h, no Youtube do evento e no Instagram da @booaproducoes, @barlaventovix e @wantedvix. Atrações: Aula de Yoga com Dante Negreiros (8h); Aula de Treinamento funcional (10h); Receita do Prato Principal do Barlavento, com Diego Henriques (12h); Jv Saxx (13h); Receita de Drinks com Borracha (14h); Arnaldo Jr. (Melanina Carioca) em formato voz e violão (15h); Amaro Lima em formato voz e violão (16h); Wanted Band e Banda Comichão (18h); Wanted Band e Léo Lima (20h); DJ Jess Benevides (21h); DJ Monia Lombardi (22h)
DOMINGO (14 DE JUNHO)
- Diogo Nogueira
- Às 12h, no canal no YouTube do músico.
- Jads & Jadson
- Às 13h, no canal no YouTube da dupla.
- Sorriso Maroto
- Às 14h, no canal no YouTube do grupo.
- Martinho da Vila
- Às 15h, em seu canal no YouTube.
- Live das Rayanne's
- Às 15h, no canal no YouTube de Rayanne Santana e Rayanne Meira.
- Falamansa
- Às 16h, no canal no YouTube do grupo.
- Mr. Dan
- Às 16h, no seu canal no YouTube.
- Live das Patroas (Marília Mendonça e Maiara e Maraisa)
- Às 17h, no canal no YouTube da cantora Marília Mendonça.
- Festival Ziriguidum Em Casa 10ª edição
- A partir das 17h, nas redes sociais de cada artista.
- 17h - Dorina
- 17h30 - Luisa Lacerda
- 18h - Chris Fuscaldo
- 18h30 - Lucas de Castro
- 19h - Jarbas Mariz
- 19h30 - Alan Sommer
- 20h - Anderson Primo
- 20h30 - Maria Pérola
- 21h - João Suplicy
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com a cantora Wanessa Camargo.
- Rincon Sapiência
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no perfil do Instagram da cantora.
- INFANTIL
- Musical "Luiz e Nazinha"
- Às 16h, nos perfis no Instagram, Facebook e Youtube do projeto Diversão em Cena. A apresentação é inspirada na infância e nos clássicos de Luiz Gonzaga, contando a história de amor dos dois personagens.