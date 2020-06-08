Falta de transparência aproxima governo Bolsonaro de regimes autoritários

Para especialistas, presidente tem promovido mudanças no acesso a informações que possam prejudicar seu governo Crédito: Marcos Corrêa/PR

Na nova versão do portal, o ministério omite informações sobre o total de mortos. Em vez disso, destaca os números das últimas 24 horas de casos recuperados, confirmados e óbitos. Além disso, se a pessoa morreu em um dia anterior, mas a causa da morte, por Covid-19, é confirmada nas últimas 24h, essa vítima não entra na estatística, diminuindo, portanto, o número.

Esta, contudo, não é a primeira vez que o governo de Bolsonaro dificulta o acesso a informações.

"TRANSPARÊNCIA É OBRIGAÇÃO DE GOVERNOS DEMOCRÁTICOS"

A omissão de dados, principalmente sobre informações sobre a pandemia, coloca o Brasil ao lado de países como Venezuela e Coreia do Norte. A Venezuela, segundo agências internacionais, subestima o número de casos, enquanto a Coreia do Norte não os divulga. Para o cientista político Leandro Consentino, além de prejudicar a população, sem a informar sobre o cenário do país, a mudança de dados gera incerteza também entre investidores, que passam a ter dúvidas sobre injetar dinheiro no Brasil.

"É uma obrigação de qualquer governo democrático prestar contas à população. Costuma-se dizer que a luz do sol, ou seja, a exposição das informações, é o melhor detergente para a corrupção. Que empresa vai querer colocar dinheiro no Brasil? O último lugar que eles vão investir é em um país que não tem dados confiáveis" Leandro Consentino - Cientista político

O fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, aponta que a Controladoria Geral da União (CGU), órgão responsável por promover a transparência da gestão, em vez de cobrar mais clareza nas informações divulgadas tem se tornado um "puxadinho do presidente".

"Agora o sigilo é a regra e a informação, uma exceção. Na minha opinião, para evitar a completa desmoralização da CGU, os servidores precisam se manifestar. Tempos atrás, o órgão estava no rumo de conquistar sua independência, como uma agência de Estado, com mandato para o titular e maior autonomia. Agora está se tornando um puxadinho da presidência, a serviço da desinformação", criticou.

Consentino destaca ainda que a informação é um pilar fundamental para a democracia e que, sem saber o que se passa no país, o cidadão tem mais dificuldade para embasar suas decisões.

"Em uma pandemia, tudo o que você precisa é saber os dados de contágio para se prevenir e tomar decisões. Além de ser ruim para a democracia, no caso dos dados da pandemia, é danoso para a vida. Omitir informação não pode ser uma solução para uma questão governamental", afirma.

FALTA DE TRANSPARÊNCIA GEROU CRISES EM OUTROS GOVERNOS