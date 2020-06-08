Governo mudou divulgação após Bolsonaro exigir menos de mil mortes por dia

Bem na foto. Presidente da República, Jair Bolsonaro acompanhado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em visita às instalações do Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás Crédito: Alan Santos/PR

A ginástica operada pelo Ministério da Saúde para manipular os dados da pandemia de Covid-19 ocorreu após determinação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para que o número de mortos pelo coronavírus fique abaixo de mil por dia. Para se enquadrar no limite imposto pelo chefe do Executivo, a solução foi separar os óbitos ocorridos nas últimas 24 horas das mortes de datas anteriores, mas que só foram confirmadas naquele período. As informações são do jornal "O Estado de S.Paulo".

Até a semana passada, o ministério somava todas as mortes confirmadas em um mesmo dia, independentemente de quando elas haviam ocorrido.

A estratégia do Palácio do Planalto é uma tentativa de demonstrar que não há uma escalada da doença fora de controle e, ao mesmo tempo, apontar que há um exagero da imprensa. A ideia de Bolsonaro é mostrar que o número de mortes nunca esteve acima de mil por dia, mas apenas a consolidação dos dados de pacientes que morreram em datas anteriores. O Brasil tem 37.312 óbitos e 685.427 casos confirmados de Covid-19. É o segundo país em número de contaminados, e o terceiro em mortes.

O Brasil superou o número de mil mortes diárias pela primeira vez em 19 de maio . No dia 3 de junho, o país bateu recorde com o registro de 1.349 óbitos em 24 horas. Foi nesta data que o governo atrasou pela primeira vez a divulgação do balanço da pandemia, que passou a ser enviado por volta das 22h. No dia seguinte, novo recorde: 1.473 óbitos e mais um atraso.

Na última sexta-feira (05), terceiro dia seguido de atraso, o presidente se recusou a responder de quem havia partido a determinação para postergar a publicação dos dados. Na ocasião, ele disse: “Acabou matéria no Jornal Nacional” , referindo-se ao telejornal da TV Globo, o de maior audiência no país. Naquela noite, quando o Ministério da Saúde atualizou o balanço, a emissora interrompeu a programação da novela com um plantão para informar os números.

O Ministério da Saúde acaba de divulgar que 30.830 brasileiros entraram nos registros oficiais de casos de Covid-19. O país tem agora um total de 645.771 infectados. São 35.026 mortes por coronavírus. pic.twitter.com/wHZmJHXcY6 — Jornal Nacional (@jornalnacional) June 6, 2020

Na mesma sexta-feira, o portal do Ministério da Saúde com o balanço da pandemia saiu do ar. Após 19 horas, a página retornou, mas passou a apresentar apenas informações sobre os casos novos, ou seja, registrados no próprio dia. Os números consolidados da doença e os históricos da doença desapareceram. No domingo (07) o governo anunciou que voltaria a informar seus balanços sobre a doença. Mas mostrou números conflitantes, divulgados no intervalo de poucas horas. O erro foi corrigido nesta segunda-feira (08).

REPERCUSSÃO NEGATIVA

Após a repercussão negativa das restrições de acesso às informações da pandemia, a avaliação do governo é que a equipe do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello executou mal a determinação do presidente. A ordem agora é ajustar a divulgação dos dados para demonstrar que foi um erro e não uma falta de transparência.

General Eduardo Pazuello é o responsável pelo Ministério da Saúde Crédito: Alan Santos/PR

Desde o início da pandemia, Bolsonaro minimiza o impacto da crise sanitária. O presidente defende o fim do isolamento social e quer a retomada das atividades econômicas. Apesar da curva ainda em ascensão da doença, ele já pediu para empresários para que pressionem governadores pela extinção da quarentena.

PRESSÃO PARA MAQUIAR DADOS

O secretário-executivo da Saúde, coronel Elcio Franco Filho, enviou para a sua equipe vídeo do empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan e defensor do presidente Bolsonaro, afirmando que não condiz com a realidade informar que mais de mil mortes pela Covid-19 foram confirmadas num único dia. A distribuição do vídeo foi noticiada pelo jornal Valor Econômico e confirmada pelo Estadão.

No vídeo usado como exemplo para alterar a forma de divulgação do boletim da covid-19, Hang ainda afirma, sem apresentar dados, que os hospitais estão vazios. O empresário diz que havia sido informado pelo deputado federal Osmar Terra (MDB) sobre suposta falha na divulgação dos dados da covid-19. Terra tem atuado como conselheiro do presidente Jair Bolsonaro e do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a doença.

O número de vítimas pelo novo coronavírus confirmadas de um dia para o outro, de fato, não significa que todas as mortes ocorreram neste período. Os dados consideram investigações de óbitos que só foram encerradas nas últimas 24h, mas podem ter acontecido semanas antes.

Segundo balanço da última quinta-feira, 4, do Ministério da Saúde, o dia com maior número de mortes (670) pela covid-19 no Brasil foi 12 de maio. Para técnicos da pasta, porém, não é correto afirmar que se trata do pico da doença, pois há mais de 4 mil mortes em análise.