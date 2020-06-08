Para Bolsonaro, manifestações contra o governo são 'o grande problema'

Presidente Jair Bolsonaro acena para apoiadores Crédito: Isac Nóbrega/PR

"Como eu peguei esse país? Vocês têm razão no que pleiteiam e no que falam. Eu peguei um câncer em tudo o que é lugar. Um médico não pode de uma hora para outra resolver esse problema todo. O grande problema do momento é isso que vocês estão vendo aí, um pouco na rua ontem, (eles) estão começando a colocar as mangas de fora", disse.

Bolsonaro afirmou que existe "muito interesse" no país e, por isso, na visão do presidente, há uma "doutrinação em cima do Brasil, uma massificação, cada vez mais formando militantes". "Eu vou indicar o primeiro ministro do STF agora em novembro. O primeiro. A gente vai arrumando as coisas devagar aqui", declarou na sequência, em referência ao fato de que o decano da Corte, Celso de Mello, vai se aposentar.

Apesar das críticas ao movimento contrário ao governo, Bolsonaro afirmou que no domingo "não era o caso" dos seus apoiadores irem para as ruas na mesma data. Ele repetiu, como fez na semana passada, que não coordena os movimentos.