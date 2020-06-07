PM usa bombas para dispersar grupo de manifestantes anti-Bolsonaro em SP

Protesto em São Paulo: manifestantes encaram PM na rua dos Pinheiros. Crédito: FramePhoto/Folhapress

Um grupo de manifestantes que horas antes havia participado de ato contra o presidente Jair Bolsonaro entrou em confronto com a Polícia Militar no início da noite deste domingo (7), na região de Pinheiros, em São Paulo.

O grupo foi dispersado pela tropa de choque da PM no momento em que o ouvidor das polícias, Eliseu Lopes, costurava um acordo com os manifestantes. Eles teriam autorização para seguir até o Hospital das Clínicas, onde ocorreria a dispersão.

O ato ocorreu entre 14h e 16h no Largo da Batata, de onde parte dos manifestantes saiu em caminhada pelos ruas da região de Pinheiros. Com bombas de efeito moral, a manifestação foi dispersada.