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Manifestação

PM usa bombas para dispersar grupo de manifestantes anti-Bolsonaro em SP

A tropa de choque seguiu por duas quadras, enquanto moradores do bairro gritavam fascista e jogavam ovos e pedras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2020 às 19:42

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 19:42

Protesto em São Paulo: manifestantes encaram PM na rua dos Pinheiros.
Protesto em São Paulo: manifestantes encaram PM na rua dos Pinheiros. Crédito: FramePhoto/Folhapress
Um grupo de manifestantes que horas antes havia participado de ato contra o presidente Jair Bolsonaro entrou em confronto com a Polícia Militar no início da noite deste domingo (7), na região de Pinheiros, em São Paulo.
O grupo foi dispersado pela tropa de choque da PM no momento em que o ouvidor das polícias, Eliseu Lopes, costurava um acordo com os manifestantes. Eles teriam autorização para seguir até o Hospital das Clínicas, onde ocorreria a dispersão.

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O ato ocorreu entre 14h e 16h no Largo da Batata, de onde parte dos manifestantes saiu em caminhada pelos ruas da região de Pinheiros. Com bombas de efeito moral, a manifestação foi dispersada.
A tropa de choque seguiu por duas quadras, enquanto moradores do bairro gritavam fascista e jogavam ovos e pedras. A PM queria evitar que o grupo seguisse para a avenida Paulista, onde ocorreria um ato a favor do presidente Bolsonaro.

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