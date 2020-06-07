Torcedores de Cruzeiro e Atlético-MG se unem em protesto para combater o racismo e fascismo no Brasil

A rivalidade entre cruzeirenses e atleticanos foi deixada de lado neste domingo, 7 de junho, para se unirem em um protesto no combate ao racismo e fascismo no Brasil. O ato, repete movimentações de outras torcidas pelo Brasil na luta contra essas duas mazelas que ainda existem no país. Outros amantes do futebol, vestidos com camisas do América-MG, Flamengo e Corinthians também marcaram presença no ato, que aconteceu na avenida Afonso Pena, a principal de Belo Horizonte. E MAIS:Após saídas de Robinho e Edílson, presidente do Cruzeiro promete mais cortes de custos no clubeTROPEIRÃOCAST: coronavírus nos jogadores mineiros? Testou, achou!Cruzeiro quer monetizar redes sociais e negocia transmissão de jogos históricos do clube no YoutubeCruzeirenses fazem campanha por volta de Lucas Romero, mas Raposa pede cautela para viabilizar o negócioCruzeiro confirma venda do zagueiro Edu para o Athletico-PRSegundo levantamento da Polícia Militar mineira, havia cerca de 900 manifestantes durante a caminhada na Afonso Pena. Além das bandeiras antirracistas e antifascistas, houve palavras de ordem contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. O protesto aconteceu ao mesmo tempo em Brasília, com torcedores do Corinthians fazendo a movimentação na capital federal. Apesar do volume de pessoas, não houve qualquer incidente registrado pela PM mineira. E MAIS:Cruzeiro escolhe Rodrigo Campos para cuidar das relações com parceiros e do sócio-torcedorEdílson diz estar surpreso com saída do Cruzeiro, mas evita críticas à diretoria do clube mineiroCruzeiro rescinde os contratos do meia Robinho e do lateral EdílsonEm live, Sérgio Rodrigues anuncia novo patrocinador do CruzeiroRodriguinho revela bastidores tensos no Cruzeiro com atritos de atletas com o ex-técnico Rogério Ceni E MAIS: