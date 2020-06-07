Com 'Democracia Corinthiana,' grupo protesta contra Bolsonaro em SP

Crédito: Mais uma vez, grupo de corintianos se reuniu em SP para se manifestar (Imagem: Reprodução/Globo News

Pelo segundo domingo consecutivo,grupos de torcedores do Corinthians e de outros clubes se reuniram em São Paulo para protestar contra o governo Jair Bolsonaro e a favor da democracia. Em dos momentos da manifestação, que acontece no Largo da Batata, uma faixa com "Democracia Corinthiana" foi estendida pelas pessoas que estavam presente no local.

O ato, primeiramente convocado para acontecer na Avenida Paulista, foi transferido para a região de Pinheiros por ordem judicial, já que temia-se o confronto com manifestantes a favor do atual presidente do Brasil. Sendo assim, ao longo de toda a arte vários grupos se juntaram no Largo da Batata e abordaram diversas pautas como fascismo e racismo.

Em imagens da Globo News, foi possível ver uma enorme faixa da "Democracia Corinthiana" estendida no local pelos manifestantes presentes. O movimento, liderado, entre outros, por Sócrates e Casagrande nos anos 80, se notabilizou pela luta pela democracia e pelas Diretas Já, em momento em que o regime militar brasileiro caminhava para o seu fim. O sentimento tem sido retomado nos últimos tempos e abraçado por parte dos torcedores do Timão.