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Com 'Democracia Corinthiana,' grupo protesta contra Bolsonaro em SP

Torcedores do Corinthians e de outros clubes voltaram a se reunir neste domingo, desta vez no Largo da Batata, em São Paulo, para protestar contra o governo do presidente...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2020 às 20:37

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 20:37

Crédito: Mais uma vez, grupo de corintianos se reuniu em SP para se manifestar (Imagem: Reprodução/Globo News
Pelo segundo domingo consecutivo,grupos de torcedores do Corinthians e de outros clubes se reuniram em São Paulo para protestar contra o governo Jair Bolsonaro e a favor da democracia. Em dos momentos da manifestação, que acontece no Largo da Batata, uma faixa com "Democracia Corinthiana" foi estendida pelas pessoas que estavam presente no local.
O ato, primeiramente convocado para acontecer na Avenida Paulista, foi transferido para a região de Pinheiros por ordem judicial, já que temia-se o confronto com manifestantes a favor do atual presidente do Brasil. Sendo assim, ao longo de toda a arte vários grupos se juntaram no Largo da Batata e abordaram diversas pautas como fascismo e racismo.
Em imagens da Globo News, foi possível ver uma enorme faixa da "Democracia Corinthiana" estendida no local pelos manifestantes presentes. O movimento, liderado, entre outros, por Sócrates e Casagrande nos anos 80, se notabilizou pela luta pela democracia e pelas Diretas Já, em momento em que o regime militar brasileiro caminhava para o seu fim. O sentimento tem sido retomado nos últimos tempos e abraçado por parte dos torcedores do Timão.
No último domingo, na Avenida Paulista, grupos de torcidas de clubes de São Paulo, sendo maioria corintianos, protestaram com as mesmas pautas, pela democracia, contra o racismo e contra o presidente Jair Bolsonaro. Naquele dia, pela presença de manifestantes bolsonaristas, alguns confrontos foram identificados e a Polícia Militar interveio para afastar os protestos.E MAIS:O que é e quais são as torcidas antifascistas do futebol brasileiro?Diretor da Gaviões diz que foi demitido após participar de protestosEx-técnico da Seleção explica por que não convocou Neto para Copa-90Rodízio na volta pode esquentar briga no meio-campo do CorinthiansFifa parabeniza Cássio pelos 33 anos e usa atuação na final do MundialTour da Arena Corinthians: 2.500 visitantes garantidos para reabertura E MAIS:

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