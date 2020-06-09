Número de mortes por coronavírus já afeta rotina no Cemitério Boa Vista, no bairro Maruípe, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Covid-19 já é a segunda principal causa de mortes no Espírito Santo . De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ), a doença causada pelo novo coronavírus só não supera  por enquanto  o câncer, que vitimou 1.420 capixabas entre os meses de janeiro e abril deste ano.

Esses números, que retratam a quantidade de vidas perdidas, fazem com que a Covid-19 supere a quantidade de vítimas de homicídios e de acidentes de trânsito do Estado  causas que tradicionalmente figuravam entre as primeiras posições deste ranking. A nova doença também supera a quantidade de pessoas que sofreram derrames ou infartos fatais.

Antes da pandemia, casos infecciosos ou parasitários representavam apenas 3% das mortes registradas no Espírito Santo e, portanto, não apareciam entre as causas mais significativas. Essa rápida escalada faz com que especialistas apontem que o novo coronavírus pode assumir o posto de primeiro lugar.

"Só com base no que aconteceu nesses primeiro meses, a Covid-19 estará disputando a liderança com doenças cardiovasculares e neoplasias (tumores malignos/câncer). A tendência é que ela supere essas doenças que antes eram muito mais significativas que as infecciosas" Pablo Lira - Diretor do Instituto Jones dos Santos Neves

Para a infectologista Tania Reuter essa mudança no panorama tem colaboração significativa da população, que não têm respeitado as medidas de isolamento social. Se juntarmos a eficiência da doença com a ineficiência da sociedade, o coronavírus vai dominar o cenário, taxou categoricamente.

Por isso é tão importante que as pessoas sigam as orientações dos órgãos de saúde e fiquem em casa. Isolamento social significa sair só quando necessário. Seja no convívio social ou familiar e no que diz respeito ao consumo. É necessário agir de maneira consciente, afirmou.

*Com informações do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

PIOR ÍNDICE DE ISOLAMENTO NO ES

Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo vive uma crescente exponencial no número de casos confirmados e de óbitos da Covid-19, a taxa de isolamento social tem registrado sucessivas quedas. Na última sexta-feira (5), o Estado teve o pior índice desde o início da pandemia: apenas 44% das pessoas ficaram em casa