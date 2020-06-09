Em 16 dias, número de mortes por coronavírus no ES mais que dobrou

Com o último registro do número de óbitos em decorrência da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo nesta terça-feira (09), o Estado chegou a 904 pessoas que não resistiram à doença, segundo informações atualizadas do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Com este número, o Espírito Santo mais que dobrou a quantidade de mortes em 16 dias, já que registrou, em 24 de maio, 447 óbitos.
O Estado atingiu também nesta terça-feira (09) a marca de 21.964 casos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Também de acordo com as informações atualizadas no Painel, somente nas últimas 24 horas foram registrados 1.305 novos pacientes infectados e 33 óbitos. Além disso, 11.892 pessoas já se curaram da doença. A taxa de letalidade do Estado é de 4,12%. Ao todo, 63.114 testes para detectar a doença já foram realizados.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 3.924 registros da doença, seguido por Vitória (3.857), Vila Velha (3.783) e Cariacica (2.843). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 494 pessoas infectadas.