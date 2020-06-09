Coronavírus no ES: pacientes relatam longa espera por resultado de teste
Em casos leves da Covid-19, costumam bastar duas semanas para a pessoa se tratar, se isolar e se recuperar. No entanto, tem capixaba que já passou por tudo isso e ainda não recebeu o resultado do teste colhido para detectar se estava infectado ou não pelo novo coronavírus. Há casos em que a espera já chega a três semanas.
No dia 18 de maio, por exemplo, a técnica em enfermagem Eliete Mendes realizou o teste na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Ilha de Santa Maria, em Vitória. Com a piora dos sintomas, ela chegou a ser internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI). Mas como ter certeza do tratamento se o diagnóstico não saiu até esta terça-feira (9)?
"Na época, ela recebeu medicação, mas como não estava apresentando nenhum tipo de inflamação, liberaram ela para a casa. Já tem mais de 20 dias que ela fez o exame e o resultado não saiu. Tem gente que faz e nunca sai. Tem gente que morre como se fosse pneumonia"
Felizmente, Elite teve alta no último sábado (6) e está descansando e aguardando pelo diagnóstico em casa. O problema enfrentado por ela é muito semelhante ao da aposentada Terezinha Galvani Rodrigues: as duas netas apresentaram os sintomas, cumpriram a quarentena, mas ainda não receberam os resultados dos testes.
As duas jovens passaram pelo exame também no dia 18 de maio e ficaram isoladas na casa onde vivem em Fundão, na Região Metropolitana de Vitória. Eu entrei em contato para buscar informações. A secretaria municipal informou que as amostras foram para o laboratório de Vitória (Lacen-ES) e depois para o Paraná. Até agora, nada, disse Terezinha.
*Com informações da repórter Danielle Cariello, da TV Gazeta
POR QUE TANTA DEMORA?
Por meio de nota, a coordenação do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) informou que as amostras da Eliete Mendes e das netas de Terezinha estão na remessa enviada ao Paraná, no último dia 29 de maio; e admitiu que, de fato, os respectivos resultados ainda não foram liberados.
Inicialmente, todos os resultados desse lote ficariam prontos até 29 de maio. No entanto, houve duas prorrogações. Questionada sobre o atraso e a nova previsão, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) garantiu que, do total de 3.100 amostras, "2.735 resultados já foram liberados para o Gerenciador de Ambiente Laboratorial e que as demais amostras serão liberadas nos próximos dias".