Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diagnóstico

Coronavírus no ES: pacientes relatam longa espera por resultado de teste

Pacientes sentiram os sintomas, se isolaram e se recuperaram sem saber se tiveram a Covid-19; Laboratório Central do Estado admite atraso

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 17:07
Stuart Lhandes Mendes desabafou sobre o problema enfrentado com a mãe, que ficou seis dias internada UTI
Stuart Lhandes Mendes desabafou sobre o problema enfrentado com a mãe, que ficou seis dias internada UTI Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Coronavírus no ES: pacientes relatam longa espera por resultado de teste
Em casos leves da Covid-19, costumam bastar duas semanas para a pessoa se tratar, se isolar e se recuperar. No entanto, tem capixaba que já passou por tudo isso e ainda não recebeu o resultado do teste colhido para detectar se estava infectado ou não pelo novo coronavírus. Há casos em que a espera já chega a três semanas.
No dia 18 de maio, por exemplo, a técnica em enfermagem Eliete Mendes realizou o teste na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Ilha de Santa Maria, em Vitória. Com a piora dos sintomas, ela chegou a ser internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI). Mas como ter certeza do tratamento se o diagnóstico não saiu até esta terça-feira (9)?
"Na época, ela recebeu medicação, mas como não estava apresentando nenhum tipo de inflamação, liberaram ela para a casa. Já tem mais de 20 dias que ela fez o exame e o resultado não saiu. Tem gente que faz e nunca sai. Tem gente que morre como se fosse pneumonia"
Stuart Lhandes Mendes - Auxiliar administrativo e filho de Eliete Mendes
Felizmente, Elite teve alta no último sábado (6) e está descansando  e aguardando pelo diagnóstico  em casa. O problema enfrentado por ela é muito semelhante ao da aposentada Terezinha Galvani Rodrigues: as duas netas apresentaram os sintomas, cumpriram a quarentena, mas ainda não receberam os resultados dos testes.
Terezinha Galvani Rodrigues aguarda há 3 semanas o resultado dos exames das netas
Terezinha Galvani Rodrigues aguarda há três semanas o resultado dos exames das netas Crédito: Reprodução | TV Gazeta
As duas jovens passaram pelo exame também no dia 18 de maio e ficaram isoladas na casa onde vivem em Fundão, na Região Metropolitana de Vitória. Eu entrei em contato para buscar informações. A secretaria municipal informou que as amostras foram para o laboratório de Vitória (Lacen-ES) e depois para o Paraná. Até agora, nada, disse Terezinha.
*Com informações da repórter Danielle Cariello, da TV Gazeta

POR QUE TANTA DEMORA?

Por meio de nota, a coordenação do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) informou que as amostras da Eliete Mendes e das netas de Terezinha estão na remessa enviada ao Paraná, no último dia 29 de maio; e admitiu que, de fato, os respectivos resultados ainda não foram liberados.
Inicialmente, todos os resultados desse lote ficariam prontos até 29 de maio. No entanto, houve duas prorrogações. Questionada sobre o atraso e a nova previsão, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) garantiu que, do total de 3.100 amostras, "2.735 resultados já foram liberados para o Gerenciador de Ambiente Laboratorial e que as demais amostras serão liberadas nos próximos dias".

Veja Também

Em 16 dias, número de mortes por coronavírus no ES mais que dobrou

Coronavírus no ES: pacientes relatam longa espera por resultado de teste

Pacientes assintomáticos transmitem coronavírus? Médicos explicam

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados