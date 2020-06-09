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Coronavírus no ES

Nova Venécia confirma mais um óbito por Covid-19

De acordo com a prefeitura, o paciente tinha 55 anos; Número total de óbitos subiu de dois para quatro no município em menos de 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 17:30

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 17:30

Prefeitura de Nova Venécia registra primeira morte pela covid-19
Prefeitura de Nova Venécia registra primeira morte pela covid-19 Crédito: Prefeitura de Nova Venécia/Divulgação
Logo depois de confirmar mais um óbito pelo novo coronavírus, a Prefeitura de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, divulgou a segunda morte pela Covid-19, nesta terça-feira (9). Com isso, o número de óbitos pela doença na cidade subiu de dois para quatro em menos de 24 horas.
De acordo com a prefeitura, este outro paciente, um homem de 55 anos, faleceu durante na madrugada desta terça-feira(9). Ele havia sido internado no Hospital Estadual Roberto Silvares, no dia 7 de maio e de lá foi encaminhado para um hospital da rede particular.  As duas unidades ficam no município de São Mateus. 
Ainda  segundo a prefeitura, o paciente tinha histórico de doença cardiovascular e hipertensão. O resultado do teste positivo para o novo coronavírus havia saído no dia 8 de maio.

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