Nova Venécia confirma mais um óbito por Covid-19

Logo depois de confirmar mais um óbito pelo novo coronavírus, a Prefeitura de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, divulgou a segunda morte pela Covid-19, nesta terça-feira (9). Com isso, o número de óbitos pela doença na cidade subiu de dois para quatro em menos de 24 horas.
De acordo com a prefeitura, este outro paciente, um homem de 55 anos, faleceu durante na madrugada desta terça-feira(9). Ele havia sido internado no Hospital Estadual Roberto Silvares, no dia 7 de maio e de lá foi encaminhado para um hospital da rede particular. As duas unidades ficam no município de São Mateus.
Ainda segundo a prefeitura, o paciente tinha histórico de doença cardiovascular e hipertensão. O resultado do teste positivo para o novo coronavírus havia saído no dia 8 de maio.