Dia dos Namorados: só 22% vão presentear devido à pandemia, diz Google

Pesquisa Google sobre o Dia dos Namorados Crédito: Divulgação

Para entender os impactos da pandemia do coronavírus em outra data importante para o comércio e para muitos brasileiros - o Dia dos Namorados – o buscador Google realizou uma pesquisa online com 800 brasileiros entre os dias 18 a 20 de maio.

O resultado mostra que a pandemia mexeu com a forma que as pessoas pensam em comemorar a data. Para 63% dos entrevistados, algo será diferente na celebração este ano com o distanciamento social.

Quando perguntados sobre o que mudará na celebração de Dia dos Namorados, 35% afirmam que pretendem fazer algo juntos em casa e 20% vão preparar um jantar. Um quinto afirmou que deixarão de ir a restaurantes, como esperava, e 22% cancelaram planos de viagens. Teve ainda quem adiou a celebração da data (12%).

Com a data acontecendo mais dentro de casa do que em anos anteriores, o interesse por categorias de produtos relacionadas a esse tipo de comemoração aumenta conforme o dia dos namorados se aproxima.

As principais compras para a ocasião são roupas, calçados e acessórios (25%), flores e cartões (24%), alimentos para as refeições (23%) e produtos de beleza e perfumaria (18%).