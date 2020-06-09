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Renata Rasseli

Dia dos Namorados: só 22% vão presentear devido à pandemia, diz Google

Pesquisa do Google aponta que  56% declararam que não devem comprar presentes neste ano

Públicado em 

09 jun 2020 às 11:55
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Pesquisa Google sobre o dia dos namorados
Pesquisa Google sobre o Dia dos Namorados Crédito: Divulgação
Para entender os impactos da pandemia do coronavírus em outra data importante para o comércio e para muitos brasileiros - o Dia dos Namorados – o buscador Google realizou uma pesquisa online com 800 brasileiros entre os dias 18 a 20 de maio.
O resultado mostra que a pandemia mexeu com a forma que as pessoas pensam em comemorar a data. Para 63% dos entrevistados, algo será diferente na celebração este ano com o distanciamento social.
Quando perguntados sobre o que mudará na celebração de Dia dos Namorados, 35% afirmam que pretendem fazer algo juntos em casa e 20% vão preparar um jantar. Um quinto afirmou que deixarão de ir a restaurantes, como esperava, e 22% cancelaram planos de viagens. Teve ainda quem adiou a celebração da data (12%).
Com a data acontecendo mais dentro de casa do que em anos anteriores, o interesse por categorias de produtos relacionadas a esse tipo de comemoração aumenta conforme o dia dos namorados se aproxima.
As principais compras para a ocasião são roupas, calçados e acessórios (25%), flores e cartões (24%), alimentos para as refeições (23%) e produtos de beleza e perfumaria (18%).
Apesar do contexto, a intenção de presentear permanece, ainda que baixo. Neste ano, 22% disseram ter intenção de comprar presentes, 56% declararam que não devem comprar e 21% não sabiam ainda.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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