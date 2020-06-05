Jantar do Dia dos Namorados em casa: saiba onde encomendar

Um 12 de junho diferente se aproxima e os restaurantes capixabas não deixarão faltar romance e comidas deliciosas no jantar do Dia dos Namorados. Adaptados à quarentena, muitos deles lançaram cardápios temáticos para delivery , com encomenda antecipada ou pedido por aplicativo na noite da comemoração.

A seleção que fizemos pela Grande Vitória e na Região Serrana inclui até mesmo um jantar completo entregue com acessórios de mesa, velas, decoração e trilha sonora exclusiva, na tentativa de reproduzir em casa uma das experiências favoritas dos casais. Veja a seguir uma lista com 23 locais para encomendar, entre restaurantes, hamburguerias e bufês, e menus para casal a partir de R$ 70.

EXPERIÊNCIA ROMÂNTICA

Kit para jantar do Dia dos Namorados por La Risotera e Roberta Girelli Crédito: Família Travezani/Divulgação

Em parceria com a cerimonialista Roberta Girelli, a chef Nayara Soares (La Risotera) preparou uma experiência completa de jantar para os namorados em casa. São três kits (a partir de R$ 342) que incluem, além de entrada, prato e sobremesa, playlists românticas exclusivas e itens como vinho, velas, flores e acessórios de mesa posta. Entrada: salada de folhas, melão e Parma. Prato principal: risoto caprese ou de camarão. Sobremesa: fondue de chocolate com frutas. Encomendas: (27) 99276-1486 (Roberta).

CAIXA COM MENU, FLORES E MACRAMÊ

Arroz de mariscos do restaurante Cafe Haus Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

O restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa, preparou um menu especial chamado Love in Box. O kit é composto de entrada, prato e sobremesa (todos para dois), um buquê de flores e um coração em macramê com o cheirinho do restaurante (R$ 260/casal). Entre os pratos, destaque para o arroz de mariscos e para o risoto marsala, funghi e filé. Encomendas: (27) 99277-5264, com entregas somente em Santa Teresa.

LAGOSTA COM MOLHO TAILANDÊS

Lagosta thai com legumes do Soeta Crédito: Gabriel Lordello/Divulgação

Produzido em quantidade limitada, o menu temático do Soeta será entregue com seis itens, da entrada à sobremesa, em duas versões: casal (R$ 300) e individual (R$ 180). Inclui carpaccio, pães, ceviche de camarão, ravióli de cordeiro e queijo de cabra, lagosta thai com espaguete de legumes e torta musse de chocolate e café. A casa oferecerá kit com três vinhos a partir de R$ 98. Encomendas: (27) 98875-1032.

FILÉ COM CREME DE ABÓBORA E GORGONZOLA

Filé ao molho madeira e creme de abóbora com gorgonzola do bistrô A Oca Crédito: A Oca/Divulgação

O bistrô A Oca oferecerá quatro pratos especiais para duas pessoas. O vegetariano é o creme de baroa, farofa de feijão fradinho com nozes e cogumelos (R$ 64). Uma outra pedida é o filé ao molho madeira com creme de abóbora e gorgonzola (R$ 74). Encomendas: até 11/06, pelo Whatsapp, no (27) 99623-5834 ou 99895-6110.

CARDÁPIO PERSONALIZADO

Cordeiro ao molho de hortelã do Empório Bistuts Crédito: Empório Bistuts/Divulgação

O Empório Bistuts preparou um cardápio especial com 18 opções. As entradas custam de R$ 15 a R$ 65 e os pratos de R$ 90 a R$ 180, todos para dois. As sobremesas, individuais, saem de R$ 7 a R$ 18. Uma das opções é o cordeiro ao molho de hortelã e arroz com lentilha. O combo com entrada, prato e sobremesa para duas pessoas tem 10% de desconto. Encomendas: até 10/06, para retirada no local, pelo (27) 99291-2299.

FILÉ COM MASSA OU RISOTO

Pratos com carne do menu de namorados do Figata Crédito: /Divulgação

No restaurante Figata, o menu Figata Amore Mio #emcasa vem com três opções de prato principal (R$ 76,90 cada um, com uma sobremesa da Chocolateria Brasil inclusa). Além de carnes (filé ao molho de ervas com linguine ao funghi secchi ou filé ao molho madeira com risoto de queijo resteya, tomate seco e amêndoas), será oferecido como escolha salmão com creme de camarão e risoto negro. Encomendas: até 10/06, pelo (27) 3376-4441 ou 99606-4451.

CARDÁPIO ESPECIAL PARA O DIA 12

Parmegiana & Pasta do Empório Joaquim Crédito: Olivier Schochlin/Divulgação

O menu do Empório Joaquim para o Dia dos Namorados traz sete opções de prato principal, sendo dois novidades: parmegiana de filé com espaguete na manteiga de parmesão (R$ 72) e Mac & Cheese (R$ 65), ambos individuais. De sobremesa, uma dica é o banana pudding (R$ 25). Encomendas: até 10/06 pelo (27) 99299-3717, para retirada.

HAMBÚRGUER A DOIS

Combo Namorados da hamburgueria Melt Crédito: Melt/Divulgação

A Melt Hamburgueria preparou dois combos para a data. O Namorados contém dois sanduíches (Melt Original e Chocoburger) e uma sobremesa no pote (brigadeiros de chocolate e de Nutella com morango fatiado). Quanto: R$ 70. A outra opção é um kit para fazer hambúrguer em casa, uma garrafa de vinho tinto e uma fatia de torta cookie (R$ 115). Delivery e take out: Shipp e iFood.

COMIDA JAPONESA

Menu Experience 1 do delivery Uni Premium Sushi Crédito: Rodrigo Soad/Divulgação

Encomendas: www.unipremiumsushi.com.br. Um dos menus temáticos do delivery de comida japonesa Uni Premium Sushi é o Experience 1, com uma entrada para compartilhar (carpaccio de peixes), 32 peças e uma sobremesa para dois (brownie de doce de leite). Valor: R$ 260.

OUTRAS OPÇÕES PARA JANTAR DO DIA DOS NAMORADOS:

COSMÔ - A casa voltou a funcionar, agora com delivery, e preparou um cardápio à la carte para o Dia dos Namorados com duas opções de entrada, cinco de prato principal e duas de sobremesa. Os preços variam entre R$ 13 (sobremesa) e R$ 51 (camarão na minimoranga). Encomendas: (27) 99228-6857. Entregas em Vitória e Vila Velha.



A casa voltou a funcionar, agora com delivery, e preparou um cardápio à la carte para o Dia dos Namorados com duas opções de entrada, cinco de prato principal e duas de sobremesa. Os preços variam entre R$ 13 (sobremesa) e R$ 51 (camarão na minimoranga). (27) 99228-6857. Entregas em Vitória e Vila Velha. SPAGHETTI & CIA - No restaurante há três opções de menu para os namorados, sendo uma delas o kit Mão na Massa, com ingredientes porcionados para o casal preparar o prato principal (R$ 198, com antepastos, prato e sobremesa). O Menu Amor (R$ 228) inclui couvert, ravióli ou polenta de entrada, cinco escolhas de prato principal e duas opções de sobremesa. Encomendas: até 10/06 pelo (27) 99249-5009 ou no e-commerce. Entregas em Vitória e Vila Velha.

LA DOLINA - Oferece dois menus para casal (R$ 150 cada um), sendo um de jantar e um de petiscos (com tábua inclusa) . O de jantar inclui empanadas de polvo e de costela defumada e Filé Wellington (principal). De sobremesa, bolo molhado de cacau com toffee e suspiros e cheesecake. Encomendas: até 11/06 pelo link pedir.to/dolina.

- Oferece dois menus para casal (R$ 150 cada um), sendo um de jantar e um de petiscos (com tábua inclusa) . O de jantar inclui empanadas de polvo e de costela defumada e Filé Wellington (principal). De sobremesa, bolo molhado de cacau com toffee e suspiros e cheesecake. até 11/06 pelo link pedir.to/dolina. BAR.BOSA - O bar do chef Rafa Barbosa terá três opções de jantar, sendo duas para casal e uma individual. O Amor ao Mar (R$ 200, para dois) inclui ceviche de peixe com maracujá, cuscuz e vinagrete de couve + banana brûlée, honeycomb, iogurte, mel e coentro de sobremesa. Encomendas: até 10/06, por direct no Instagram @bar.bosabar.

- O bar do chef Rafa Barbosa terá três opções de jantar, sendo duas para casal e uma individual. O Amor ao Mar (R$ 200, para dois) inclui ceviche de peixe com maracujá, cuscuz e vinagrete de couve + banana brûlée, honeycomb, iogurte, mel e coentro de sobremesa. até 10/06, por direct no Instagram @bar.bosabar. DAJU BISTRÔ - A chef Júlia Faria criou um menu com três opções de prato: lasanha ao molho de cogumelos; escalope de filé ao gorgonzola com batatas ao murro; e camarões ao Thermidor com arroz de castanhas. Valor de cada um: R$ 165 (pra duas pessoas). Encomendas: até 10/06 pelo (27) 99986-5056.



CASA DA ILHA - O restaurante oferece três opções de combo fixas e uma personalizável, com entrada, prato principal e acompanhamentos, a partir de R$ 160 por casal. Encomendas: (27) 99999-9945.

O restaurante oferece três opções de combo fixas e uma personalizável, com entrada, prato principal e acompanhamentos, a partir de R$ 160 por casal. (27) 99999-9945. ARGENTO PARRILLA - Nas unidades dos shoppings Vitória e Vila Velha serão oferecidas duas opções de menu completo, por R$ 217 (casal) e R$ 119 (individual). As opções de prato principal são medalhão de chorizo ao bèchamel com batatas recheadas e lomo com cebola assada, purê de abóbora e brócolis. Encomendas: até 11/06 pelo (27) 99795-6157.



- Nas unidades dos shoppings Vitória e Vila Velha serão oferecidas duas opções de menu completo, por R$ 217 (casal) e R$ 119 (individual). As opções de prato principal são medalhão de chorizo ao bèchamel com batatas recheadas e lomo com cebola assada, purê de abóbora e brócolis. até 11/06 pelo (27) 99795-6157. QUINTAL 84 - O menu da chef Cleuza Costa com couvert, entrada, prato principal e sobremesa pode ser encomendado até o dia 11/06, para retirada no local, a R$ 160 (individual) ou R$ 300 (para dois). Entre os destaques, camarões salteados ao molho de açafrão e uva com arroz basmati ao aroma de especiarias. Encomendas: (27) 99901-2324.

A CONFEITARIA - O jantar temático da chef Sylvia Lis inclui opções como salada de pera assada com gorgonzola e nozes (R$ 50), risoto negro de bacalhau (R$ 140) e terrine de chocolate com pistache e calda de damasco (R$ 50), todos para duas pessoas. Encomendas: até 10/06 pelo (27) 99223-5991.

- O jantar temático da chef Sylvia Lis inclui opções como salada de pera assada com gorgonzola e nozes (R$ 50), risoto negro de bacalhau (R$ 140) e terrine de chocolate com pistache e calda de damasco (R$ 50), todos para duas pessoas. até 10/06 pelo (27) 99223-5991. WINE GARDEN - O bistrô terá um menu para casal com entrada (mix de queijos com geleia de pimenta e frutas secas), prato principal à escolha (opções: polvo com batatas, espaguete com camarão VG, lagosta com risoto de limão e ancho com risoto de grana padano ou funghi) e sobremesa (torta de chocolate). Valor: R$ 320 (para dois). Encomendas: (27) 99986-6041 (retirada) ou delivery pelo iFood.

- O bistrô terá um menu para casal com entrada (mix de queijos com geleia de pimenta e frutas secas), prato principal à escolha (opções: polvo com batatas, espaguete com camarão VG, lagosta com risoto de limão e ancho com risoto de grana padano ou funghi) e sobremesa (torta de chocolate). Valor: R$ 320 (para dois). (27) 99986-6041 (retirada) ou delivery pelo iFood. PREFERITO - A casa lançou um menu com entrada (mix de embutidos e antepastos), uma opção de prato principal para duas pessoas (risoto de frutos do mar ou espaguete ao grana padano ou cordeiro em crosta de castanhas) e sobremesa (doce à base de pão de ló, coco, Nutella e chocolate). Quanto: a partir de R$ 199,80, de acordo com o prato principal. Encomendas e delivery: (27) 3535-1005, 3066-6194, 99579-2561 e iFood.

