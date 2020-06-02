5 cestas de café da manhã e de petiscos para o Dia dos Namorados

Com um Dia dos Namorados bastante diferente dos anteriores, 2020 se firma com o ano das cestas nas gastronomia, sejam elas de café da manhã ou de happy hour.

A tendência está em alta durante a quarentena e serve de inspiração para quituteiros especializados em pães artesanais e doces, que oferecem opções para todos os gostos e bolsos no delivery.

Destacamos a seguir cinco kits criados para os casais se presentearem no dia 12 de junho, a preços que partem de R$ 110 (há opções abaixo desse valor em alguns dos locais citados). Confira e capriche na surpresa, pois o seu amor merece.

CANECAS PERSONALIZADAS

Caixa Eu e Você da Ka Brigaderia Crédito: Ka Brigaderia/Divulgação

A doceria Ka Brigaderia lançou quatro kits contendo acessórios e comidinhas para presentear na data. Os preços das caixas variam de R$ 79,90, com caneca de porcelana personalizada, corações de chocolate e bolinho, até R$ 120, contendo caneca, bolos, frutas, granola, iogurte, café e uma seleção de fotos do casal.

Encomendas: até 08/06 pelo (27) 99740-8384. Entregas na Grande Vitória (taxas sob consulta). Mais informações: Um dos destaques é a caixa Eu e Você, que inclui um par de canecas e um coração de chocolate trufado com recheio à escolha (R$ 110/foto).até 08/06 pelo (27) 99740-8384. Entregas na Grande Vitória (taxas sob consulta). Mais informações: @kabrigaderia_

CAFÉ DA MANHÃ ROMÂNTICO

Cesta de café da manhã da chef Isabela Moreira Crédito: Isabela Moreira/Divulgação

Inspirada pelo Dia dos Namorados, a chef Isabela Moreira preparou uma cesta especial para o "bom dia" dos casais. Chamada de "Acorda, Amor", a seleção de produtos artesanais será entregue a partir das 6h, no dia 12/06, em uma cesta de palha estilizada, já com cartão de mensagem incluso.

Encomendas: até 10/06 pelo (27) 99930-6350. Entregas na Grande Vitória (taxa sob consulta). Mais informações: O café da manhã inclui focaccia, baguete australiana, pãezinhos recheados, bolo de cenoura com brigadeiro, manteiga de ervas, queijo, embutidos, geleia, suco, miniquiche, tortinha, frutas e pão trançado de morango (R$ 138).até 10/06 pelo (27) 99930-6350. Entregas na Grande Vitória (taxa sob consulta). Mais informações: @isa.gastronomia

SURPRESA MATINAL

Cesta de café da manhã do mercado butique La Vendita Crédito: Rubia Castro/Divulgação

Em Jardim da Penha, o mercado butique La Vendita oferece duas opções de cesta para presentear os namorados. Uma delas contém comidinhas e bebidas para o café da manhã: pães, geleia, mel, manteiga, requeijão, minibolo, salada de fruta, granola, iogurtes, biscoito, queijo e presunto, brie, café, cappuccino, sucos e miniespumante (R$ 169).

As encomendas devem ser feitas pelo (27) 99581-0436, enquanto durar o estoque. Entregas em Vitória, sem cobrança de taxa, ou retirada no drive-tru do mercado, em Jardim da Penha. Mais informações: @lavenditaoficial

CAIXA COM FLORES E VINHO

Caixa especial para o Dia dos Namorados do Café Leve Crédito: Café Leve/Divulgação

Entre os mimos do Café Leve para o Dia dos Namorados está a caixinha de madeira com queijos brie e gorgonzola (100g de cada um), biscoitos da casa, barras de chocolate recheadas de coco ou brigadeiro, vinho tinto (750ml), cartão escrito à mão e um buquê de flores (R$ 245).

Encomendas: podem ser feitas até o dia 08/06, ou enquanto durar o estoque, pelo Whatsapp (27) 99955-2233. Entregas em Vitória e Vila Velha sem cobrança de taxa extra. Mais informações: podem ser feitas até o dia 08/06, ou enquanto durar o estoque, pelo Whatsapp (27) 99955-2233. Entregas em Vitória e Vila Velha sem cobrança de taxa extra. Mais informações: @cafeleve

HAPPY HOUR GOURMET

Cesta especial para o Dia dos Namorados da As Maias Crédito: As Maias/Divulgação

Uma cesta para happy hour, com petiscos, vinhos e flores, é a sugestão de As Maias para o Dia dos Namorados. O kit contém pães de fermentação natural, coalhada temperada, vinho tinto (Viejo Fejo), tomate confit, presunto de Parma, mortadela italiana com pistache, queijos importados, geleias francesas, chocolate, fotos do casal e flores (R$ 478).