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Dia dos Namorados: barras recheadas e caixas de doces estão na moda

Além dos chocolates de Fernanda Altoé, Monique Monteiro e Kadidja Fernandes, a coluna destaca feijoada drive-thru e curso online de gestão em gastronomia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 17:36

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 17:36

Caixa Amor da Doce é Tudo!, por Kadidja Fernandes
Caixa Amor da Doce é Tudo!, por Kadidja Fernandes Crédito: Doce é Tudo/Instagram
As cestas de café, kits de petiscos e caixas com comidas e bebidas para presentear são a mais nova tendência da gastronomia na quarentena. Para o Dia dos Namorados, não faltam sugestões bem montadas para agradar os apaixonados, e as caixas de doces e chocolates, em especial, surgem cada vez mais caprichadas.   
Recém-chegada ao mercado, a Doce é Tudo!, por Kadidja Fernandes, aposta em kits como a Caixa Amor, composta de corações de chocolate recheados, pintados à mão; bolo de cenoura com brigadeiro belga em pote de vidro; brigadeiros gourmet; caneca de cobre e vasinho de flores (R$ 115). Pedidos e mais informações: @_doceetudo.  

BARRAS DE CHOCOLATE RECHEADAS PARA PRESENTEAR

Barras recheadas da Soiô Doces, por Fernanda Altoé
Barras recheadas da Soiô Doces, por Fernanda Altoé Crédito: Soiô Doces/Instagram
A linha de chocolates da Soiô Doces, da confeiteira Fernanda Altoé, também traz novidades para o Dia dos Namorados. Uma delas é a barra de chocolate nobre recheada com Nutella ou com pasta de amendoim. Cada barra pesa 330g e custa R$ 50. Encomendas: até 09/06 pelo (27) 99917-4544. Entregas em Vitória e Vila Velha com taxa a partir de R$ 5 e bairros sob consulta. Mais informações: @soiodoces

CORAÇÃO DE BRIGADEIRO ENTRE OS MIMOS PARA CASAIS

Coração de chocolate recheado com brigadeiro ao leite e de maracujá da confeiteira Monique Monteiro
Coração recheado com brigadeiro ao leite e de maracujá por Monique Monteiro Crédito: Monique Monteiro/Instagram
Os corações de chocolate recheados com brigadeiro são uma aposta da confeiteira Monique Monteiro para o Dia dos Namorados. Cada casca vem com dois sabores de recheio: pistache e ao leite, branco e ao leite e maracujá e ao leite. O brigadeiro ao leite pode ser substituído pelo dark (70% de cacau). Quanto: R$ 95 (500g). Encomendas pelo (27) 99755-7721 até 07/06, para retirada na Praia do Canto. Mais informações: @bymoniquemonteiro

HOTEL LANÇA FEIJOADA POR DRIVE-THRU

Feijoada do Hotel Senac Ilha do Boi
Feijoada do Hotel Senac Ilha do Boi Crédito: Sagrilo/Divulgação
A tradicional feijoada do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, agora é servida por meio de drive-thru. O feijão vem com costelinha suína, paio, pé, carne seca, lombo suíno e linguiça calabresa, acompanhado de arroz, farofa, couve, torresmo, cocada assada, laranja, ervas aromáticas, bacon e alho frito. Para solicitar a retirada do prato, o cliente deve encomendar pelo telefone (27) 3345-0111 ou por direct no Instagram @hotelsenacilhadoboi. Quanto: R$ 79,90, para duas pessoas.

CONSULTORA DE GASTRONOMIA DARÁ CURSO ONLINE PARA CAPIXABAS

Rê Cruz, chef e empresária, proprietária da agência de conteúdo gastronômico Foodness
Renata Cruz realiza consultoria e produz conteúdo gastronômico pela Foodness Crédito: André Ligeiro/Divulgação
Idealizadora da plataforma de empreendedorismo e conteúdo gastronômico Foodness, a chef e consultora paulista Renata Cruz abriu uma turma de curso online exclusivamente para empreendedores do Estado no ramo de bares, restaurantes, cafés e similares. Serão quatro módulos com aulas ao vivo nos dias 10, 17 e 24/06 e 01/07, sob os temas "Ficha técnica", "Otimização de cardápio", "CMV" e "Precificação". Valor: R$ 987 (dividido em até 12x no cartão de crédito). Inscrições e mais informações: (27) 99655-6206. 

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