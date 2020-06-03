Confira 5 dicas para decorar e florir a casa para o Dia dos Namorados

Naldo Almeida

Nossa designer Rebeca Duarte criou uma coleção de Dia dos Namorados, com guardanapos e souplats românticos, valorizando estampas de beijos, corações, flores vermelhas e cupidos. Informações: (27) 99774-4002.

A cerimonialista Roberta Girelli criou um serviço chamado "Experiência Dia dos Namorados", que inclui decoração com souplasts, guardanapos de tecido, flores e velas, uma playlist musical romântica e o jantar preparado pela chef Nayara Soares. Informações: @robertagirelli e (27) 99276-1486

Uma parceria da chef Claudia Moulin, com a cerimonialista Stella Miranda e a Conceito Único, que oferece souplats, taças, centro de mesa com flores artificiais e velas para locação, permite "contratar o serviço completo" para celebrar o Dia dos Namorados com requinte e conforto em casa. Informações: (27) 99602-4576 (Conceito Único), (2 7) 99709-5040 (Claudia Moulin) e (27) 98131-8729.

A designer de festas e florista Bruna Medeiros pretende florir o Dia dos Namorados com buquês e arranjos personalizados. Em parceria com a chef Edna Jabour, as flores podem ainda chegar acompanhadas de uma caixinha de coração com doces ou tábua de frios. Outra alternativa é receber as flores ao lado de um acessório da designer Andréa de Pinho. Informações: (27) 98825-7124 (Bruna Medeiros), (27) 99277-9011 (Edna Jabour) e (27) 99979-4000 (Andrea de Pinho).