Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Confira 5 dicas para decorar e florir a casa para o Dia dos Namorados

Floristas, decoradores e cerimonialistas preparam buquês, arranjos e serviço de mesa posta para a noite mais romântica do ano

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 05:30

Públicado em 

03 jun 2020 às 05:30
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Flores de Bruna Medeiros e chocolates by Edna Jabour
Flores de Bruna Medeiros e chocolates da chef Edna Jabour Crédito: Márcio Guimarães/All Live
Faltando 10 dias para a data mais romântica do ano, é hora de planejar a comemoração do Dia dos Namorados. Devido à pandemia do coronavírus, a ordem é celebrar em casa, mas sem esquecer de detalhes que fazem toda a diferença, como decoração da mesa, flores e velas.  Floristas, decoradores e cerimonialistas preparam buquês, arranjos e serviço de mesa posta estão caprichando nas sugestões de enfeitar a casa com requinte e conforto. Confira as dicas:

Naldo Almeida

Nossa designer Rebeca Duarte criou uma coleção de Dia dos Namorados, com guardanapos e souplats românticos, valorizando estampas de beijos, corações,  flores vermelhas e  cupidos. Informações: (27) 99774-4002.
A cerimonialista Roberta Girelli criou um serviço chamado "Experiência Dia dos Namorados", que inclui decoração com souplasts, guardanapos de tecido, flores e velas, uma playlist musical romântica e o jantar preparado pela chef Nayara Soares. Informações: @robertagirelli e (27) 99276-1486
Uma parceria da chef Claudia Moulin, com a cerimonialista Stella Miranda e a  Conceito Único, que oferece souplats, taças, centro de mesa com flores artificiais e velas para locação, permite "contratar o serviço completo" para celebrar o Dia dos Namorados com requinte e conforto em casa. Informações: (27) 99602-4576 (Conceito Único), (2 7) 99709-5040 (Claudia Moulin) e (27) 98131-8729.
A designer de festas e florista Bruna Medeiros pretende florir o Dia dos Namorados com buquês e arranjos personalizados. Em parceria com a chef Edna Jabour, as flores podem ainda chegar acompanhadas de uma caixinha de coração com doces ou tábua de frios. Outra alternativa é receber as flores ao lado de um acessório da designer Andréa de Pinho. Informações: (27) 98825-7124 (Bruna Medeiros), (27) 99277-9011 (Edna Jabour) e (27) 99979-4000 (Andrea de Pinho). 
O decorador Naldo Almeida sugere seus centros de mesa com flores e frutas para decorar a mesa de almoço ou jantar do Dia dos Namorados, além de buquês para presentear a pessoa amada. Informaçôes: (27) 99995-3401.

Veja Também

Fotos: confira 10 mesas postas para inspirar sua quarentena

Blogueiro do ES integra novo guia para fomentar o turismo nacional

Pousada de luxo do ES ganha prêmio do Booking

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

decoracao Coronavírus no ES Isolamento social Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados