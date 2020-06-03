Dicas de presentes cafeinados para o Dia dos Namorados

Estamos chegando ao Dia dos Namorados, data comemorada tanto pelos casais apaixonados como pelo comércio, incluindo as cafeterias. A tradição do jantar romântico e da troca de presentes no dia 12 de junho seguirá reafirmando os laços dos casais, ainda que de forma diferente durante a pandemia, sem sair de casa.

As cafeterias são tradicionalmente pontos de passagem diários de novos e antigos casais. A psicóloga Laura Paste e o músico Fábio Mozine estão juntos há 10 anos, e a Kaffa Cafeteria, em Jardim da Penha, foi local de um dos seus primeiros encontros.

Na época, Mozine dizia não frequentar cafeterias. “Falou que só iria para me agradar, mas mal sabia ele que nos próximos anos seria inserido em roteiros de café pelos mais diversos lugares do mundo. Visitamos cafés em vários lugares, desde cidades do interior do Uruguai até Tóquio, onde fui presenteada com acessórios da marca japonesa Hario”, conta Laura.

CAFÉ NA ROTINA

Ambos estão trabalhando em home office, cumprindo o isolamento social, e tanto o café da manhã como o da tarde estão entre os momentos mais aguardados e adorados dessa rotina. "Somos adeptos do drip V60, mas vez ou outra preparamos na aeropress e na clever", conta Laura, citando os métodos de extração utilizados pelo casal.

Para manter o estoque de cafés em dia, Laura e Fábio têm usando aplicativos de entrega e acompanhado a movimentação em torno do Dia dos Namorados, já de olho nas novidades. Busquei algumas delas em cafeterias da Grande Vitória e três delas lançaram kits cafeinados especialmente para a data, com delivery. Confira: