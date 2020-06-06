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Renata Rasseli

Fotos: casais do ES se preparam para celebrar o Dia dos Namorados

Mesmo na pandemia, o amor está no ar e para marcar a data a coluna publica um ensaio apaixonado de Mônica Zorzanelli

Públicado em 

06 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Dia dos Namorados 2020
Elian Ramile e Fábio Calazans: eles oficializaram o casamento no dia 12 de junho, há 16 anos. Crédito: Mônica Zorzanelli
A consultora de imagem Elian Ramile e o músico Fábio Calazans oficializaram o casamento em pleno dia dos Namorados. Já os aposentados Penha Lima Corrêa e Jorge Corrêa celebram neste mês 65 anos de namoro. Esses casais e tantos outros estão aqui para provar que o amor está no ar, mesmo neste período de pandemia. Para Elian Ramile, 12 de junho é muito especial pra sua família. “Somos casados oficialmente no dia 12 de junho há 16 anos. Temos uma filha Laura de 15, que estava na barriga quando assinamos o papel”, conta. Eternos namorados, Penha e Jorge vão comemorar 60 anos de casamento. “Com mais cinco de namoro, estamos celebrando 65 anos de união. Se disser que tudo foi flores, estaria mentindo. É preciso amor, paciência e resiliência. Mas eu me orgulho demais da família que construí com Jorge, diz Penha, mãe de 4 filhos. E para marcar a data, RR mantém sua tradição e publica esse ensaio apaixonado de Mônica Zorzanelli.

Carol Boaventura e Rafael Tedesco

O casal está celebrando 65 anos de namoro neste mês.
O amor nunca sai de moda!
O amor é lindo!        
Eternos namorados!
Consideramos justa toda a forma de amor!
Junho é o Mês dos Namorados!
Celebrando o amor!
Amar é tão bom!
A semana é dos namorados! 
Quem ama é mais feliz!
Junho é mês de abraços apertados, né?

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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