Fotos: casais do ES se preparam para celebrar o Dia dos Namorados

A consultora de imagem Elian Ramile e o músico Fábio Calazans oficializaram o casamento em pleno dia dos Namorados. Já os aposentados Penha Lima Corrêa e Jorge Corrêa celebram neste mês 65 anos de namoro. Esses casais e tantos outros estão aqui para provar que o amor está no ar, mesmo neste período de pandemia. Para Elian Ramile, 12 de junho é muito especial pra sua família. “Somos casados oficialmente no dia 12 de junho há 16 anos. Temos uma filha Laura de 15, que estava na barriga quando assinamos o papel”, conta. Eternos namorados, Penha e Jorge vão comemorar 60 anos de casamento. “Com mais cinco de namoro, estamos celebrando 65 anos de união. Se disser que tudo foi flores, estaria mentindo. É preciso amor, paciência e resiliência. Mas eu me orgulho demais da família que construí com Jorge, diz Penha, mãe de 4 filhos. E para marcar a data, RR mantém sua tradição e publica esse ensaio apaixonado de Mônica Zorzanelli.