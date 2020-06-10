Cidade do ES bate recorde e chega a 83% de isolamento social em um dia

"Primeiramente, ressalto a importância do trabalho de vocês da imprensa em levar informação correta. Nós aqui usamos das redes sociais maciçamente para pedir e orientar nossos moradores sobre a necessidade de permanecerem em casa, pois são muitas postagem semanais. Como também sou médico, acredito que eles confiam na mensagem que repasso, assim como de toda a prefeitura. Tivemos apenas uma morte e seis casos ao todo e todos estão curados", disse o administrador.