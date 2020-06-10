Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Digna de aplausos

Cidade do ES bate recorde e chega a 83% de isolamento social em um dia

O município, que fica na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, atingiu 83,88%, de acordo com o Painel de Isolamento Social da Secretaria de Estado da Saúde, no último sábado (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 11:06

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 11:06

Prefeitura de Mucurici
Mucurici tem a melhor marca de isolamento social para um único dia entre todas as cidades do Estado Crédito: Divulgação/Prefeitura de Mucurici
Mucurici é uma das cidades menos populosas do Espírito Santo e possui cerca de 5,5 mil habitantes de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, relativos ao ano de 2019. Ainda assim, a cidade obteve um feito inversamente proporcional ao quantitativo populacional.
O município do extremo Norte e que faz divisa com Minas Gerais detém o recorde com o melhor índice de isolamento social do Estado. A cidade atingiu a marca de 83,88% no último sábado (6). A marca fica além da meta de 70% recomendada pelo próprio Painel de Isolamento Social da Secretaria de Estado da Saúde
Cidade do Sul do ES tem o recorde e a pior média de isolamento social do ES

Veja Também

Conheça a cidade que tem o recorde e a pior média de isolamento social do ES

A efetividade no isolamento social se reflete nos números da Covid-19 no município. São apenas 6 casos confirmados, com 4 pessoas curadas e um óbito.
Para o prefeito a cidade, o médico Oswaldo Fernandes de Oliveira Junior (PDT), a efetividade no isolamento social é resultado da boa informação repassada à população.
"Primeiramente, ressalto a importância do trabalho de vocês da imprensa em levar informação correta. Nós aqui usamos das redes sociais maciçamente para pedir e orientar nossos moradores sobre a necessidade de permanecerem em casa, pois são muitas postagem semanais. Como também sou médico, acredito que eles confiam na mensagem que repasso, assim como de toda a prefeitura. Tivemos apenas uma morte e seis casos ao todo e todos estão curados", disse o administrador.
Mucurici tem a melhor marca de isolamento social já registrada em todo o ES para um único dia
Mucurici tem a melhor marca de isolamento social já registrada em todo o ES para um único dia Crédito: Reprodução/Painel Isolamento Social
Além da comunicação eficiente, a prefeitura fechou o comércio da cidade por um período às sextas, aos sábados e  aos domingos e, atualmente, os estabelecimentos do município funcionam conforme o decreto estadual, em dias alternados para os respectivos seguimentos.

MELHORES ÍNDICES

Apesar de ter a melhor marca para um único dia, Mucurici não possui a melhor média estadual em isolamento social. É de Águia Branca, na Região Noroeste, o melhor índice, com expressivos 70,21% dos munícipes permanecendo em casa ao longo dos dias.
Na sequência de Águia Branca, aparecem Pancas (69,50), Alto Rio Novo (68,38) e Mantenópolis (68,01). Mucurici ocupa a oitava posição (64,15). 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados