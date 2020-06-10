Cidade do ES bate recorde e chega a 83% de isolamento social em um dia

O município do extremo Norte e que faz divisa com Minas Gerais detém o recorde com o melhor índice de isolamento social do Estado. A cidade atingiu a marca de 83,88% no último sábado (6). A marca fica além da meta de 70% recomendada pelo próprio Painel de Isolamento Social da Secretaria de Estado da Saúde.
Cidade do Sul do ES tem o recorde e a pior média de isolamento social do ES
A efetividade no isolamento social se reflete nos números da Covid-19 no município. São apenas 6 casos confirmados, com 4 pessoas curadas e um óbito.
Para o prefeito a cidade, o médico Oswaldo Fernandes de Oliveira Junior (PDT), a efetividade no isolamento social é resultado da boa informação repassada à população.
"Primeiramente, ressalto a importância do trabalho de vocês da imprensa em levar informação correta. Nós aqui usamos das redes sociais maciçamente para pedir e orientar nossos moradores sobre a necessidade de permanecerem em casa, pois são muitas postagem semanais. Como também sou médico, acredito que eles confiam na mensagem que repasso, assim como de toda a prefeitura. Tivemos apenas uma morte e seis casos ao todo e todos estão curados", disse o administrador.
Além da comunicação eficiente, a prefeitura fechou o comércio da cidade por um período às sextas, aos sábados e aos domingos e, atualmente, os estabelecimentos do município funcionam conforme o decreto estadual, em dias alternados para os respectivos seguimentos.
MELHORES ÍNDICES
Apesar de ter a melhor marca para um único dia, Mucurici não possui a melhor média estadual em isolamento social. É de Águia Branca, na Região Noroeste, o melhor índice, com expressivos 70,21% dos munícipes permanecendo em casa ao longo dos dias.
Na sequência de Águia Branca, aparecem Pancas (69,50), Alto Rio Novo (68,38) e Mantenópolis (68,01). Mucurici ocupa a oitava posição (64,15).