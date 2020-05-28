Mucurici registra a primeira morte por Covid-19 no município

A paciente estava internada no Hospital Roberto Silvares, que é referência no Norte do Espírito Santo para tratamento de Covid-19 Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

A Prefeitura de Mucurici , na Região Norte do Espírito Santo , confirmou na manhã desta quinta-feira (28), a primeira morte em decorrência do novo coronavírus . O município tinha, até a manhã desta quinta, quatro casos confirmados da doença.

De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, a paciente tinha 77 anos e estava internada no Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus , que é referência no tratamento de Covid-19 na região Norte do Estado.

A vítima estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade hospitalar, mas não resistiu. O óbito foi registrado na madrugada desta quinta-feira (28).

CORONAVÍRUS EM MUCURICI

O boletim informativo mais recente divulgado pela Prefeitura de Mucurici, na manhã desta quinta-feira (28), mostra o avanço da doença no município.

Segundo os dados, a cidade tinha, até a manhã desta quinta, 26 casos notificados. Desse total, quatro casos foram confirmados para Covid-19. Outros oito são considerados suspeitos e 14 foram descartados. Uma pessoa morreu em decorrência da doença.