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Coronavírus no ES

Mucurici registra a primeira morte por Covid-19 no município

A paciente tinha 77 anos e estava internada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. O município de Mucurici, no Norte do Espírito Santo, tinha, até a manhã desta quinta-feira (28), quatro casos confirmados da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 13:54

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 13:54

Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo
A paciente estava internada no Hospital Roberto Silvares, que é referência no Norte do Espírito Santo para tratamento de Covid-19 Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
A Prefeitura de Mucurici, na Região Norte do Espírito Santo, confirmou na manhã desta quinta-feira (28), a primeira morte em decorrência do novo coronavírus. O município tinha, até a manhã desta quinta, quatro casos confirmados da doença.
De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, a paciente tinha 77 anos e estava internada no Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, que é referência no tratamento de Covid-19 na região Norte do Estado.
A vítima estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade hospitalar, mas não resistiu. O óbito foi registrado na madrugada desta quinta-feira (28).

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CORONAVÍRUS EM MUCURICI

O boletim informativo mais recente divulgado pela Prefeitura de Mucurici, na manhã desta quinta-feira (28), mostra o avanço da doença no município.
Segundo os dados, a cidade tinha, até a manhã desta quinta, 26 casos notificados. Desse total, quatro casos foram confirmados para Covid-19. Outros oito são considerados suspeitos e 14 foram descartados. Uma pessoa morreu em decorrência da doença.
Os outros pacientes possuem idade entre 31 e 79 anos, sendo duas mulheres e um homem. Até o momento, o município registrou casos confirmados em dois bairros.

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