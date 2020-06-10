Conheça a cidade que tem o recorde e a pior média de isolamento social do ES

A pequena cidade de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, tem uma população de cerca de 10 mil habitantes, segundo a estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ainda assim, o município capixaba ostenta um recorde que não deve ser comemorado.
A cidade já detinha a marca de ser a pior entre os 78 municípios que formam o Estado no quesito isolamento social, sempre próximo dos 40%. No dia 27 de maio, o município registrou um número ainda menor: apenas 25,19% dos moradores cumpriram com a recomendação de evitar ir às ruas.
Na quarta-feira (8), data da última atualização da ferramenta, Bom Jesus do Norte, que fica na divisa com o Rio de Janeiro, alcançou 40,29%, segundo o painel específico para isolamento social administrado pela Secretaria de Estado da Saúde. A média geral do município está em 41,12%, a mais baixa do Estado.
O percentual é tão ruim que fica bem abaixo da média estadual, atualmente em 48,60%, que, por si só, fica muito longe da meta de 70% recomendada e indicada no mesmo painel. O índice é aferido diariamente pelas principais operadoras de telefonia do país e repassados aos Estados e municípios.
Bom Jesus do Norte, inclusive, aparece seguidamente entre as cidades que se revezam negativamente nesta liderança. A cidade, contudo, é a que mais registra dias com o índice de isolamento abaixo dos 40%.
Apesar de não ter óbitos registrados no Painel Covid-19, o município está classificado com risco alto para o novo coronavírus. Já são 30 casos confirmados da doença, com 28 curados.
COLATINA PERTO
Principal cidade do Noroeste capixaba, Colatina vem logo na sequência de Bom Jesus do Norte no ranking de isolamento no Estado. O município concentra a maior quantidade de casos e óbitos por Covid-19 da região e, na última segunda-feira, teve a pior percentual no Estado: apenas 40,13% da população ficou em casa, contra 40,29% de Bom Jesus.
Na "Princesinha do Norte", o coronavírus já foi confirmado em 585 pessoas, com a triste marca de 8 mortes do total de 904 que o Estado acumula. A taxa de letalidade municipal é de 1,37% e 223 pessoas já se curaram da doença.