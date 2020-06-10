Conheça a cidade que tem o recorde e a pior média de isolamento social do ES

Bom Jesus do Norte tem a pior índice de isolamento social do Estado e ainda detém o recorde mais baixo para um dia desde que o índice passou a ser medido Crédito: Divulgação/PMBJN

A pequena cidade de Bom Jesus do Norte , no Sul do Espírito Santo, tem uma população de cerca de 10 mil habitantes, segundo a estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE . Ainda assim, o município capixaba ostenta um recorde que não deve ser comemorado.

A cidade já detinha a marca de ser a pior entre os 78 municípios que formam o Estado no quesito isolamento social, sempre próximo dos 40%. No dia 27 de maio, o município registrou um número ainda menor: apenas 25,19% dos moradores cumpriram com a recomendação de evitar ir às ruas.

Na quarta-feira (8), data da última atualização da ferramenta, Bom Jesus do Norte, que fica na divisa com o Rio de Janeiro, alcançou 40,29%, segundo o painel específico para isolamento social administrado pela Secretaria de Estado da Saúde . A média geral do município está em 41,12%, a mais baixa do Estado.

Bom Jesus tem a pior marca já registrada no índice de isolamento social em todo o ES Crédito: Reprodução/Painel Isolamento Social do Estado

O percentual é tão ruim que fica bem abaixo da média estadual, atualmente em 48,60%, que, por si só, fica muito longe da meta de 70% recomendada e indicada no mesmo painel. O índice é aferido diariamente pelas principais operadoras de telefonia do país e repassados aos Estados e municípios.

Bom Jesus do Norte, inclusive, aparece seguidamente entre as cidades que se revezam negativamente nesta liderança. A cidade, contudo, é a que mais registra dias com o índice de isolamento abaixo dos 40%.

Apesar de não ter óbitos registrados no Painel Covid-19, o município está classificado com risco alto para o novo coronavírus. Já são 30 casos confirmados da doença, com 28 curados.

COLATINA PERTO

Principal cidade do Noroeste capixaba, Colatina vem logo na sequência de Bom Jesus do Norte no ranking de isolamento no Estado. O município concentra a maior quantidade de casos e óbitos por Covid-19 da região e, na última segunda-feira, teve a pior percentual no Estado: apenas 40,13% da população ficou em casa, contra 40,29% de Bom Jesus.

O índice de isolamento social em Colatina só não é pior que em Bom Jesus do Norte no Estado Crédito: TV Gazeta Noroeste