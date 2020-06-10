Testes rápidos são feitos usando amostra de sangue do paciente Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. As diferenças entre os testes do governo, de farmácia e laboratório

As análises do Lacen-ES e as abordagens realizadas durante o inquérito sorológico são promovidas exclusivamente pelo governo estadual. Já os testes de farmácia e os laboratórios particulares podem ser acionados a partir do interesse de cada paciente. Médicos e farmacêuticos procurados por A Gazeta explicaram que a doença pode ser identificada por três metodologias.

O vírus que escandalizou o mundo tem somente seis meses. O que deu tempo de fazer foram os testes rápidos, o PCR e a pesquisa de anticorpo IgM ou IgG. Não acredito que vão surgir outras metodologias. Essas três contemplam todas as fases do vírus. Acho que agora é preciso melhorar essas três técnicas, avaliou Silvio Folleto, farmacêutico bioquímico, mestre em Virologia e membro do Conselho Regional de Farmácia (CRF-ES).

De acordo com a farmacêutica bioquímica Daniella Dazzi, o teste PCR (sigla em inglês para Reação em Cadeia da Polimerase) é considerado o principal método para identificar se o paciente com sintomas gripais está ou não contaminado com o novo coronavírus. A técnica exige a coleta de um muco da região do nariz e da garganta. O material é analisado em laboratório. Segundo os especialistas, por causa da precisão, o PCR é a metodologia adotada pelo Laboratório Central (Lacen).

A Sesa foi questionada sobre os testes aplicados no Laboratório Central e no inquérito sorológico mas até o fechamento desta reportagem, não havia respondido.

CARACTERÍSTICAS DOS TESTES

PCR

É o responsável pelo diagnóstico padrão da Covid-19. É feito a partir da coleta do muco de dentro do nariz e da boca do paciente. Para isso, é usado uma espécie de cotonete. O material é analisado em laboratório. No local, a máquina de PCR amplifica o material genético para que ele se torne visível. Em seguida, é feita uma comparação do material genético da amostra extraída do paciente com o do vírus. Se há presença do gene do vírus na amostra, o resultado é positivo para a Covid. Se não tiver, o exame é negativo. Se a carga genética é insuficiente, ele pode dar inconclusivo e será necessário repetir o exame.





Quando é feito: como é um teste de recuperação do vírus, a recomendação é que seja realizado entre o primeiro e o sétimo dia após o aparecimento dos sintomas. Após esse período, o organismo começa a produzir anticorpos.





como é um teste de recuperação do vírus, a recomendação é que seja realizado entre o primeiro e o sétimo dia após o aparecimento dos sintomas. Após esse período, o organismo começa a produzir anticorpos. Resultado: varia de acordo com o volume de amostras e o local de análise, mas pode ser concluído entre um a sete dias.





varia de acordo com o volume de amostras e o local de análise, mas pode ser concluído entre um a sete dias. Onde é feito: Laboratório Central (Lacen-ES) e laboratórios particulares.

TESTES RÁPIDOS

É feito com base na presença de anticorpos. Ou seja, da reação do corpo ao contato com o agente viral  processo que leva, pelo menos, sete dias para acontecer. Segundo o doutor em doenças infecciosas, Crispim Ceruti Junior, uma gota de sangue é coletada e colocada em contato com uma molécula do vírus, isolada em laboratório. Se a pessoa teve a doença e produziu anticorpos, eles se unem à molécula presente no teste e então o produto apresenta uma indicação colorida que atesta que houve contaminação.



Vale destacar que nem todo mundo produz anticorpo depois do contato com o vírus ou se produz, produz em níveis muito baixos que os testes rápidos não detectam. Isso vai se acentuando ao longo do tempo. Então, quanto mais tarde for feito, após o aparecimento dos sintomas, mais chance de o resultado ser um falso negativo. Às vezes, teve o contato mas o teste não tem a técnica adequada para indicar, explicou Crispim.





Vale destacar que nem todo mundo produz anticorpo depois do contato com o vírus ou se produz, produz em níveis muito baixos que os testes rápidos não detectam. Isso vai se acentuando ao longo do tempo. Então, quanto mais tarde for feito, após o aparecimento dos sintomas, mais chance de o resultado ser um falso negativo. Às vezes, teve o contato mas o teste não tem a técnica adequada para indicar, explicou Crispim. Quando é feito : só pode ser feito após a fase aguda da doença. Geralmente, a partir do décimo dia após o surgimento dos sintomas.





: só pode ser feito após a fase aguda da doença. Geralmente, a partir do décimo dia após o surgimento dos sintomas. Resultado : cerca de 15 minutos.





: cerca de 15 minutos. Onde é feito: farmácias e laboratórios privados.

TESTES AUTOMATIZADOS