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Decisão

Bancos não vão abrir agências no dia 11 de junho, diz Febraban

A Febraban alerta que as agências bancárias não vão abrir em todos os municípios brasileiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 12:11

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 12:11

Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal.
Agência da Caixa Econômica na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Os bancos brasileiros não vão oferecer atendimento nas agências na próxima quinta-feira, 11 de junho, data dedicada a Corpus Christi, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A decisão está em linha com o comunicado do Banco Central nº 35.690, de 19 de maio de 2020, que manteve o cronograma de feriados a despeito de mudanças no calendário de algumas localidades, que anteciparam as folgas por conta da pandemia do novo coronavírus.
A Febraban alerta que as agências bancárias não vão abrir em todos os municípios brasileiros. Não haverá atendimento, inclusive, nos locais que implementaram alguma forma de antecipação do feriado de Corpus Christi em virtude do combate à pandemia.
As agências permanecerão fechadas, conforme a entidade, sem atividades nos sistemas de transferência de reservas (STR), sistema especial de liquidação e de Custódia (Selic) e taxas de câmbio.
Sem atendimento bancário, serão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente todos vencimentos de contas, incluindo os boletos e contas de concessionárias, agendamento de pagamentos e envios de transferências.
A Febraban lembra ainda que os caixas eletrônicos (ATMs, na sigla em inglês), aplicativos de celular e internet estarão disponíveis como já ocorre em outros feriados bancários.

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