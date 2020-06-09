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Suspensão

BB adota medidas para suspender publicidade em sites de notícias falsas

Segundo o TCU, o objetivo é evitar a monetarização indevida de sites, blogs, portais e redes sociais que notoriamente veiculam fake news
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 11:51

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 11:51

Fachada do Banco do Brasil - Praia de Camburi - Vitória/ES
Fachada do Banco do Brasil - Praia de Camburi - Vitória/ES Crédito: Ricardo Medeiros
Após o Tribunal de Contas da União ter determinado a suspensão de publicidade do Banco do Brasil de determinados sites, blogs, portais e redes sociais que veiculam fake news, o banco informa ter adotado "as medidas necessárias", tendo apresentado recurso na segunda-feira (8).
A medida cautelar, de 27 de maio, relatada pelo ministro Bruno Dantas, excepcionou sites vinculados a concessionárias de radiodifusão e os relativos a jornais e revistas que existem há mais de dez anos.
Segundo o TCU, o objetivo é evitar a monetarização indevida de sites, blogs, portais e redes sociais que notoriamente veiculam fake news.
O Banco do Brasil havia explicado anteriormente que a publicidade é adquirida de ferramentas de mídia.

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