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Para atuais e novos clientes

Banco do Brasil isentará clientes de tarifa no cheque especial

Banco espera fortalecer o relacionamento com seus clientes e aprimorar a experiência na utilização de seus produtos e serviços
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 13:17

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 13:17

Fachada do Banco do Brasil em Vitória: banco optou pela isenção para atuais e novos clientes Crédito: Ricardo Medeiros
O Banco do Brasil informou, nesta segunda-feira (23), que vai isentar a cobrança de tarifas para todos os clientes com limite no cheque especial. Em nota, o banco lembra que a resolução CMN 4765, de 27 de novembro de 2019, prevê que os bancos possam cobrar essa modalidade de tarifa a partir de 6 de janeiro de 2020, mas ressalta que optou pela isenção, para atuais e novos clientes, ao longo do próximo ano.
Com a medida, afirma, o banco espera fortalecer o relacionamento com seus clientes e aprimorar a experiência na utilização de seus produtos e serviços.
"A isenção da tarifa no cheque especial demonstra que proporcionar a melhor experiência para nossos clientes está no centro da nossa estratégia. A medida demonstra que buscamos cada vez mais aliar a oferta de produtos e serviços de qualidade, com a definição de preços e taxas ainda mais competitivos", afirma em nota o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes.

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