Caixa reduz juros de crédito imobiliário e cheque especial

Agência da Caixa Econômica, na Avenida Reta da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

No crédito imobiliário, a redução abrange tanto as concessões pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) quanto do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) e atinge financiamentos de imóveis residenciais com saldos devedores atualizados pela TR. A redução é de 0,25 p.p. para clientes que optarem por receber seus vencimentos no banco e manter relacionamento com a Caixa. A taxa efetiva mínima para imóveis residenciais será de TR + 6,50% a.a. O banco oferece, mais uma vez, o maior pacote de valor ao cliente que traz seu domicílio bancário e a opção pelo crédito do seu salário. As taxas valem para os novos contratos a partir de segunda-feira (16).

Em relação aos produtos de crédito pessoal, as taxas de juros para o cheque especial passam por uma nova redução, saindo de 8,99 % a.m. para 8,00% a.m. para os clientes que não optarem pelo pacote de relacionamento, redução de 0,99 p.p, e de 4,99% a.m. para 4,95% a.m. para clientes que optarem por receber seu salário na Caixa, redução de 0,04 p.p. As novas taxas começam a valer dia 2 de janeiro de 2020.

Caixa anuncia nova redução nas taxas de juros Crédito: Caixa

Redução nas taxas acompanha a queda da Selic:

As reduções das taxas praticadas pela Caixa acompanham a queda de 31% da Selic no período de janeiro a dezembro de 2019.

Para o cliente sem pacote de relacionamento, a taxa do cheque especial teve uma redução de 41% ao longo do ano, saindo de 13,55% a.m. para 8,00% a.m. Com conta-salário essa taxa chega a 4,95% a.m., redução de 63,5%.

No caso dos clientes que já recebiam seu salário na Caixa, a taxa de juros do cheque especial teve uma redução de 58%, passando de 11,90% a.m. para 4,95% a.m.

Já as taxas do CDC (Crédito Direto CAIXA) tiveram redução de 27%, passando de taxas a partir de 3,15% a.m. em janeiro, para 2,29% a.m. atualmente.

Caixa anuncia nova redução nas taxas de juros Crédito: Caixa

Melhores soluções de crédito:

Para financiamento imobiliário, além da correção pela TR, a CAIXA também oferece, à escolha do cliente, a possibilidade alternativa dos financiamentos para imóveis residenciais com recursos do SBPE corrigidos pelo IPCA e a concessão de financiamento habitacional com recursos do FGTS, incluindo, nesse contexto, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).