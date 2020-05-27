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Sem tapetes

Corpus Christi de Castelo terá missas on-line e fachadas decoradas

Coordenação da festa pede que a comunidade participe enfeitando as fachadas das casas e do comércio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 21:00

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 21:00

Festa de Corpus Christi em Castelo
Festa de Corpus Christi em Castelo Crédito: Divulgação/Setur
Por conta da pandemia do novo coronavírus, a tradicional festa de Corpus Christi de Castelo, no Sul do Espírito Santo, no próximo dia 11 de junho, será celebrada com programação religiosa e transmissão das missas pelas redes sociais. Sem as belezas dos tapetes pelas ruas da cidade, a coordenação da festa pede que a comunidade participe enfeitando as fachadas das casas e do comércio.
Com as orientações dos órgãos de saúde pública para evitar aglomerações e permanecer em isolamento social, não haverá a confecção dos tapetes com temas eucarísticos. O coordenador artístico do evento chama a comunidade para que as pessoas participem e mantenha viva a tradição de 57 anos do evento.
Todos os anos essa decoração de fachadas acontece. Esse ano, sem tapete, vai fazer muita falta, mas esse carinho de cada pessoa da comunidade seria como se dividíssemos o tapete na decoração das casas agora. Com esse ato, a intenção é estimular as pessoas a se envolverem, cada um na sua casa, uma forma de manter a tradição viva, ressalta o coordenador artístico, Bruno Salvador.
Fruto da fé e do trabalho de quase 3 mil voluntários, o evento chega a atrair 70 mil pessoas todos os anos para ver a arte da confecção dos tapetes, que somam um quilômetro e meio pelas ruas centrais da cidade. A festa é considerada uma das mais belas festas religiosas do Espírito Santo.

CELEBRAÇÕES

As celebrações religiosas na data serão mantidas e transmitidas on-line. Segundo Frei Antônio, da Paróquia Nossa Senhora da Penha, as missas serão às 7h, 9h, 10h30, 12h e 17h. Haverá abertura da igreja para os fiéis que quiserem participar, mas o número de assentos é limitado e demarcado, respeitando a distância de segurança. 
A tradicional missa às 17h será transmitida pela TV Gazeta Sul e também pelo site G1/ES. A transmissão ao vivo da celebração religiosa que encera o evento, junto a procissão do Santíssimo Sacramento, é um dos pontos altos da festa.  Pela primeira vez, parte da procissão de Corpus Christi, que acontece logo após a celebração, também será exibida aos telespectadores. 
O tema central deste ano é O pão que eu darei é a minha carne para vida do mundo - Jo 6,51. As missas serão transmitidas pelo Youtube e Facebook (Paróquia Nossa Senhora da Penha) e pelo Instagran (@paroquianossasenhoradapenhaoar).

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