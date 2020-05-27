Corpus Christi de Castelo terá missas on-line e fachadas decoradas

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a tradicional festa de Corpus Christi de Castelo, no Sul do Espírito Santo, no próximo dia 11 de junho, será celebrada com programação religiosa e transmissão das missas pelas redes sociais. Sem as belezas dos tapetes pelas ruas da cidade, a coordenação da festa pede que a comunidade participe enfeitando as fachadas das casas e do comércio.
Com as orientações dos órgãos de saúde pública para evitar aglomerações e permanecer em isolamento social, não haverá a confecção dos tapetes com temas eucarísticos. O coordenador artístico do evento chama a comunidade para que as pessoas participem e mantenha viva a tradição de 57 anos do evento.
Todos os anos essa decoração de fachadas acontece. Esse ano, sem tapete, vai fazer muita falta, mas esse carinho de cada pessoa da comunidade seria como se dividíssemos o tapete na decoração das casas agora. Com esse ato, a intenção é estimular as pessoas a se envolverem, cada um na sua casa, uma forma de manter a tradição viva, ressalta o coordenador artístico, Bruno Salvador.
Fruto da fé e do trabalho de quase 3 mil voluntários, o evento chega a atrair 70 mil pessoas todos os anos para ver a arte da confecção dos tapetes, que somam um quilômetro e meio pelas ruas centrais da cidade. A festa é considerada uma das mais belas festas religiosas do Espírito Santo.
CELEBRAÇÕES
As celebrações religiosas na data serão mantidas e transmitidas on-line. Segundo Frei Antônio, da Paróquia Nossa Senhora da Penha, as missas serão às 7h, 9h, 10h30, 12h e 17h. Haverá abertura da igreja para os fiéis que quiserem participar, mas o número de assentos é limitado e demarcado, respeitando a distância de segurança.
A tradicional missa às 17h será transmitida pela TV Gazeta Sul e também pelo site G1/ES. A transmissão ao vivo da celebração religiosa que encera o evento, junto a procissão do Santíssimo Sacramento, é um dos pontos altos da festa. Pela primeira vez, parte da procissão de Corpus Christi, que acontece logo após a celebração, também será exibida aos telespectadores.
O tema central deste ano é O pão que eu darei é a minha carne para vida do mundo - Jo 6,51. As missas serão transmitidas pelo Youtube e Facebook (Paróquia Nossa Senhora da Penha) e pelo Instagran (@paroquianossasenhoradapenhaoar).