Projeções no Convento da Penha vão homenagear profissionais da saúde

Chamado de Projeções Afetivas, o projeto foi inspirado em ação feita no Rio, no dia 12 de abril deste ano. Por lá, os efeitos visuais fizeram o Cristo Redentor se vestir de médico, além de mensagens em diversos idiomas e bandeiras de países atingidos pelo surto da doença terem sido estampadas no monumento.

O objetivo da campanha é a solidariedade aos profissionais e a conscientização da população quanto ao uso das máscaras. Além de homenagear os trabalhadores que estão na linha de frente no combate a pandemia, muitas vezes arriscando a própria vida, diz comunicado feito pelo próprio Convento.