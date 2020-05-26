Projeções no Convento da Penha vão homenagear profissionais da saúde

Das 18h às 21h desta quarta (27), o Convento da Penha será estampado com projeções de imagens que vão homenagear os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Com isolamento social decretado em meio à pandemia do novo coronavírus, os internautas poderão acompanhar a ação por meio das redes sociais do templo católico.
Chamado de Projeções Afetivas, o projeto foi inspirado em ação feita no Rio, no dia 12 de abril deste ano. Por lá, os efeitos visuais fizeram o Cristo Redentor se vestir de médico, além de mensagens em diversos idiomas e bandeiras de países atingidos pelo surto da doença terem sido estampadas no monumento.
No ponto turístico do Espírito Santo, imagens de profissionais de saúde paramentados com equipamentos de segurança, uniforme e máscaras serão utilizadas para homenageá-los.
O objetivo da campanha é a solidariedade aos profissionais e a conscientização da população quanto ao uso das máscaras. Além de homenagear os trabalhadores que estão na linha de frente no combate a pandemia, muitas vezes arriscando a própria vida, diz comunicado feito pelo próprio Convento.