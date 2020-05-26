Festival de teatro online abre inscrições para artistas e companhias

Artistas que queiram participar do 1° Festival de Teatro Online em Tempo Real do Rio de Janeiro têm até o próximo dia 14 de junho para fazerem suas inscrições por meio de formulário virtual. Os interessados devem inscrever espetáculos ou leituras dramatizadas que tenham entre 30 e 60 minutos nas categorias drama e comédia. O evento, como o próprio nome diz, transmitirá peças pela web durante o período de isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus.
De acordo com o diretor do evento, Jean Mendonça, cada artista ou grupo pode inscrever até um espetáculo ou leitura dramatizada por categoria. A divulgação dos selecionados será realizada no dia 20 de junho, às 18h, em uma live que será realizada na página da Cia Banquete Cultural no Facebook.
Serão classificados oito trabalhos, sendo quatro em cada categoria (drama e comédia). O primeiro colocado em cada categoria receberá uma premiação em dinheiro no valor de R$ 600,00 e todos os classificados, um certificado digital de participação.
Em meio à pandemia do novo coronavírus, o evento chega como uma alternativa para a classe artística não ficar completamente paralisada no período de isolamento. O festival tem o objetivo de promover a valorização dos espetáculos e artistas selecionados, bem como oferecer ao público uma forma gratuita e segura de entretenimento e cultura, conforme as orientações de isolamento social pelo surto da Covid-19, diz.
APRESENTAÇÕES
As apresentações dos selecionados para o 1º Festival de Teatro Online em Tempo Real do Rio de Janeiro, promovido pela Cia Banquete Cultural, vão acontecer em dois momentos, sendo: o primeiro ao vivo e em tempo real, entre os dias 18 e 26 de julho, à noite, nos finais de semana, por meio do aplicativo Zoom; e o segundo, que vai de 1º a 10 de agosto e será transmitida a gravação da primeira etapa pelo canal da companhia no YouTube.
A transmissão também acontecerá sempre à noite nos finais de semana. Duas apresentações, que serão premiadas, ficarão disponíveis para o grande público no canal do YouTube da Cia Banquete Cultural, entre os dias 11 a 31 de agosto de 2020.
SERVIÇO
- 1° FESTIVAL DE TEATRO ONLINE EM TEMPO REAL DO RIO DE JANEIRO
- Inscrição: de 17 de maio a 14 de junho de 2020 por meio de formulário virtual
- Anúncio dos selecionados: no dia 20 de junho de 2020
- Apresentações: entre os dias 18 de julho de 2020 e 10 de agosto de 2020 por meio do aplicativo Zoom; e pelo canal do YouTube da Cia Banquete Cultural entre os dias 11 e 31 de agosto de 2020
- Premiação: acontece no dia 10 de agosto de 2020
- Informações: por meio do e-mail [email protected]