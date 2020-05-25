Com isolamento, Sessão da Tarde registra maior audiência dos últimos 7 anos

X-Men Primeira Classe Crédito: Divulgação

Com o avanço do novo coronavírus, o isolamento social foi a medida recomendada por autoridades sanitárias e governadores, e as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, alterando completamente a rotina das famílias.

E se o dia a dia em casa mudou, a equipe da Sessão da Tarde passou a levar em conta essas mudanças na hora de definir a programação.

"Adultos ficaram em casa porque não podiam trabalhar. E as crianças ficaram também, porque as aulas foram suspensas. Acompanhamos de perto as mudanças que a quarentena trouxe e passamos a programar filmes levando em conta as mudanças que este momento tão especial trouxe", informa a comunicação da Globo.

Com o isolamento social, a Sessão da Tarde registrou no dia 24 de março a maior audiência desde janeiro de 2013, de acordo com a Globo. A data marca justamente o início da quarentena no estado de São Paulo, conforme decreto assinado pelo governador João Doria (PSDB).

O filme exibido na ocasião foi "Fazenda dos Cisnes" (2015), que de acordo com a Globo registrou 18 pontos de audiência no PNT (Painel Nacional de Televisão), do instituto Kantar Ibope --cada ponto equivale a cerca de 254 mil domicílios. A trama apresenta a vida da pequena Frankie e seus dois irmãos, que querem salvar filhotes de cisne após a morte da mãe. A situação faz com que o viúvo e pai das crianças, Jack (Jason Lee), se aproxime de Jennie, uma antipática ornitóloga.

Animações também têm feito sucesso na quarentena, "Alvin e os Esquilos 3" e "Enrolados" estão no top 10 de audiência dos últimos dois meses, assim como as comédias "Vovó Zona 2" e "Segurança do Shopping". E como não poderia faltar, o astro Jackie Chan também entra na lista dos mais vistos, com o sucesso "Bater ou Correr".

FIRME E FORTE

No ar de segunda a sexta-feira desde 1974 na Globo, a Sessão da Tarde segue firme mesmo diante do fortalecimento das plataformas de streaming, que oferecem filmes online. Para segurar o telespectador que está com a TV ligada por volta das 15h, a emissora prioriza comédias românticas, aventuras e histórias que têm mulheres como protagonistas.

"Os filmes exibidos, em geral, abordam questões do universo feminino, tendo em vista que as mulheres são maioria neste horário. Comédias, aventuras e animação também são opções", informa a comunicação da Globo.

Mas como é feita a escolha dos títulos? Com cerca de 250 filmes para exibir por ano e um portfólio vasto, com obras dos grandes estúdios de Hollywood e de produtores do Brasil e de outros países, a Globo afirma que desenvolveu um algoritmo que ajuda os programadores nessa tarefa. Segundo a emissora, cada filme tem mais de 50 características analisadas, desde a sinopse até a locação, passando pelo elenco e pela trilha sonora.

"Cada filme adquirido é tagueado antes de entrar no portfólio da TV Globo. Quando o programador vai escolher um filme para determinado dia na Sessão da Tarde, o algoritmo se torna uma ferramenta importante, porque garante que ele não vai deixar de considerar todos os filmes adequados para aquela exibição", diz a Globo.

Apesar da ajuda da tecnologia, o trabalho das pessoas é fundamental na escolha final. Buscando atender o gosto do telespectador, a Globo afirma que estuda constantemente o perfil e os hábitos do público.

"Usamos big data e analytics para aperfeiçoar o trabalho dos programadores. Mesmo utilizando novas ferramentas e novas tecnologias que colaboram nesta função, é preciso ressaltar que programar televisão é um trabalho essencialmente humano. Exige sensibilidade, conhecimento de público e visão de conteúdo", diz a emissora.

Com clássicos e filmes de sucessos no portfólio, as reprises acabam sendo inevitáveis. A Globo afirma que "a reprise faz parte do ciclo de vida do filme" e que o período entre uma exibição e outra depende de vários fatores, entre eles a audiência alcançada na primeira transmissão.

MAIORES AUDIÊNCIAS DA QUARENTENA

"Fazenda dos Cisnes" (24/3) - 18 pontos no PNT

"Bater ou Correr" (25/3)

"Alvin e Os Esquilos 3" (8/4)

"Vovó Zona 2" (20/3)

"Homem-Aranha" (20/4)

"Enrolados" (24/4)

"A Hora do Rush 3?" (6/4)

"O Aprendiz de Feiticeiro" (21/4)

"Segurança de Shopping" (23/3)

"Stardust - O Mistério da Estrela" (10/4)

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