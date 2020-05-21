Estudantes capixabas criam um 'BBB' on-line durante a quarentena

Oliveira, de 14 anos, produz, apresenta e cria as provas do "Big Brother Vitória". Crédito: Gabriel Oliveira

Têm as provas do líder, do anjo, bate e volta, e o temível paredão. Só o prêmio para o vencedor que é, digamos, um "pouquinho" menor: R$ 50, ao contrário do U$ 1,5 milhões do "primo rico" da Rede Globo.

Não entendeu a abertura do texto? Estamos falando do "Big Brother Vitória" , a versão on-line do "BBB" criada por estudantes capixabas no intuito de tornarem a quarentena, imposta pela pandemia da covid-19, bem mais animada.

"Sempre fui viciado em 'Brig Brother' e assisto desde criança. Estava vendo os programas da última temporada e pensei: por que não aproveitar que está todo mundo em casa e fazer uma edição on-line, com os meus colegas? Pelo visto, a ideia colou. Tanto que a nossa página no Instagram já está com quase mil seguidores", comemora Gabriel Oliveira, de 14 anos, uma espécie de "Boninho Teen".

Oliveira, como é conhecido no "meio artístico" (entre os colegas, é claro!), produz, faz as lives de eliminação, bola as provas e cuida de todos os assuntos técnicos relacionados à atração. Isso sem sair do conforto do seu lar.

"Convidei 15 colegas para participar da brincadeira. Alguns estudam comigo, na Escola São Domingos, em Vitória. Outros, são estudantes do Leonardo Da Vinci, Sacré-Coeur e Darwin - também na Capital. Eles gravam os vídeos e fazem as provas de suas casas. Temos um grupo de WhatsApp com comunicação 24 horas", relata o produtor, dizendo que, para as votações do paredão, usa os stories do Instagram.

DISPUTA

Gabriel afirma que vários amigos queriam participar da brincadeira: "Criei até uma 'Casa de Vidro' para selecionar os participantes Crédito: Gabriel Oliveira

O "negócio" é bem organizado, tanto que Oliveira criou até uma "Casa de Vidro" para decidir a entrada de um participante. "O programa já tinha começado (a atração teve início no final de abril) e muitos amigos pediram para participar. Decidimos incrementar a brincadeira criando mais esse desafio. O triste é que o garoto que teve a ideia acabou perdendo a votação online e não entrou. Faz parte do jogo, né?", responde, em tom de lamentação.

Com três a quatro paredões por semana, restam apenas três participantes. "Santos, Rafael e Brotto resistiram (risos). Devo fazer mais uma eliminação antes da grande final, que deve acontecer até domingo", responde o "big boss", com ar de mistério.

Abaixo, veja vídeos de Santos, Brotto e Rafael, respectivamente, durante suas participações na "casa mais vigiada do Espírito Santo".

Também confira uma live de eliminação comandada por Oliveira, aqui "atacando" de Tiago Leifert.

SONHOS

Dizendo que seu maior desejo é participar do "Big Brother Brasil" (real), o adolescente afirma que a versão 2020 do reality global foi uma das que mais lhe agradou.

"Torci muito pelo Felipe Prior. Ele é igual a mim, pois não gosta de falsidade e fala o que pensa. Estamos precisando de pessoas assim", dispara, dizendo que, se ganhasse os R$ 50 reais da versão capixaba, saberia o que fazer com o prêmio.

"Não pensaria duas vezes. Levaria a galera a uma pizzaria para comemorar a vitória", brinca, em tom de farra, afirmando que uma nova temporada deve vir em breve.