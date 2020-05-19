Edição de 2020 da Festa do Morango, em Pedra Azul, é cancelada

Torta Gigante na 28ª edição da Festa do Morango, em Domingos Martins. Crédito: Divulgação/ Site Oficial Festa do Morango

A Festa do Morango, tradição da região serrana do Espírito Santo, não será realizada em 2020. O evento seria realizado de 31 de julho a 2 de agosto, no Centro de Eventos Pedra Azul - "Morangão", às margens da BR-262 (km 89). O anúncio do cancelamento foi realizado pelas redes sociais da festa.

No comunicado, a Associação Festa do Morango (AFEMOR) relata que a medida se faz necessária devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Também defende que o distanciamento social é fundamental para o reestabelecimento da saúde mundial. A situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, enfatiza na publicação.

No fim do comunicado, a associação garantiu a edição da festa em 2021. "A AFEMOR registra que empenhará seus esforços na organização da edição 2021 da Festa do Morango".

Nos comentários, os internautas lamentaram a não realização do evento e questionaram se a pandemia não teria fim até o mês de agosto. Também teve quem sugerisse que, no ano que vem, a festa possa durar dois finais de semana. "Já esperava por essa decisão. Triste, mas necessária diante do que estamos vivendo. 2021 será ainda mais lindo", expressou uma das pessoas que se manifestaram na postagem do Instagram.

O evento, que chegaria a sua 33ª edição em 2020, reúne milhares de pessoas todos os anos. Expõe tradições da cultura italiana para os visitantes, como sua culinária e danças típicas. Desde o ano de 2016, um dos destaques da celebração dos morangos é que, quem passa por ela, encara duas tortas gigantes da fruta, além de centenas de outras menores. Juntas, as sobremesas concentram quase 4 toneladas de morango.