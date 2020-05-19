Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
COVID-19

Edição de 2020 da Festa do Morango, em Pedra Azul, é cancelada

A 33ª edição do tradicional evento cultural e gastronômico aconteceria em agosto, mas devido a pandemia foi retirada do calendário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 16:28

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 16:28

Festa do Morango
Torta Gigante na 28ª edição da Festa do Morango, em Domingos Martins. Crédito: Divulgação/ Site Oficial Festa do Morango
A Festa do Morango, tradição da região serrana do Espírito Santo, não será realizada em 2020. O evento seria realizado de 31 de julho a 2 de agosto, no Centro de Eventos Pedra Azul - "Morangão", às margens da BR-262 (km 89). O anúncio do cancelamento foi realizado pelas redes sociais da festa.
No comunicado, a Associação Festa do Morango (AFEMOR) relata que a medida se faz necessária devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Também defende que o distanciamento social é fundamental para o reestabelecimento da saúde mundial. A situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, enfatiza na publicação.
Ver essa foto no Instagram

Prezados(as), É com muito pesar que a Associação Festa do Morango (AFEMOR), através do presente, comunica o CANCELAMENTO da 33ª Festa do Morango de 2020. Esta medida se faz necessária devido ao avanço da pandemia do Novo Coronavírus no Brasil. Diante disso, a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença. É fundamental a adoção de medidas de distanciamento social para que o cenário da saúde mundial seja reestabelecido o mais breve possível, buscando minimizar os impactos da doença na população. A AFEMOR registra que empenhará seus esforços na organização da edição 2021 da Festa do Morango. Agradecemos a compreensão. AFEMOR  Associação Festa do Morango. Domingos Martins  ES, 18 de maio de 2020. #festadomorango #morango #pedraazul #espiritosanto #amores #capixaba #imigranteitaliano #descubraoes

Uma publicação compartilhada por Festa do Morango (@festadomorango_es) em

No fim do comunicado, a associação garantiu a edição da festa em 2021. "A AFEMOR registra que empenhará seus esforços na organização da edição 2021 da Festa do Morango".
Nos comentários, os internautas lamentaram a não realização do evento e questionaram se a pandemia não teria fim até o mês de agosto.  Também teve quem sugerisse que, no ano que vem, a festa possa durar dois finais de semana. "Já esperava por essa decisão. Triste, mas necessária diante do que estamos vivendo. 2021 será ainda mais lindo", expressou uma das pessoas que se manifestaram na postagem do Instagram. 

Veja Também

Festa no apartamento pode pôr em risco a saúde dos vizinhos

Prefeitura cancela Festa de Cachoeiro e Feira da Bondade

Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá será por live

O evento, que chegaria a sua 33ª edição em 2020, reúne milhares de pessoas todos os anos. Expõe tradições da cultura italiana para os visitantes, como sua culinária e danças típicas. Desde o ano de 2016, um dos destaques da celebração dos morangos é que, quem passa por ela, encara duas tortas gigantes da fruta, além de centenas de outras menores. Juntas, as sobremesas concentram quase 4 toneladas de morango. 
Diante do cancelamento, a AFEMOR ressaltou que empenhará seus esforços na organização da edição de 2021. Os visitantes assíduos, portanto, ficam no aguardo da oportunidade futura de se deliciarem nessa ocasião.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados