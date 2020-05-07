Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eventos tradicionais

Prefeitura cancela Festa de Cachoeiro e Feira da Bondade

Os eventos, que fazem parte do calendário do município, aconteceriam nos meses de junho e setembro, mas foram cancelados por conta da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 10:44

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 10:44

Cachoeiro cancela festa da cidade e Feira da Bondade por conta da pandemia
Cachoeiro cancela festa da cidade e Feira da Bondade por conta da pandemia Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, suspendeu a realização de grandes e tradicionais eventos que aconteceriam neste ano. A Festa de Cachoeiro, que ocorre sempre no fim do mês de junho, quando também se comemora o dia do padroeiro da cidade, São Pedro, está suspensa.
A justificativa da administração municipal é a crise sanitária e financeira causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A previsão é de que a queda da arrecadação municipal se acentue nos próximos meses e os desdobramentos, na área da saúde, apesar de todos os nossos esforços para conter o avanço da Covid-19, são imprevisíveis. Infelizmente, teremos de deixar de realizar eventos tradicionais muito importantes, mas não nos resta outra opção, em meio a esse quadro tão adverso, lamentou o prefeito Victor Coelho.
Durante a festa da cidade são realizados shows com artistas nacionais e muitas ações paralelas, como a Corrida de São Pedro, Missa de São Pedro, o Desfile Cívico, eleição e posse do Cachoeirense Ausente e Presente e sessão solene.
A Feira da Bondade, que é o maior evento solidário da cidade, com a participação de várias entidades sociais do município, também está cancelada. A festa é realizada no mês de setembro com atrações musicais e culturais no parque de exposição.
A suspensão de aplicação de recursos em eventos realizados pela prefeitura já atingiu também outras festividades que seriam realizadas em março, abril e maio, como a Semana do Rei Roberto Carlos e a Bienal Rubem Braga.
Nesse cenário repleto de incertezas, não é possível planejar e organizar de forma adequada eventos de tamanha complexidade. A Bienal Rubem Braga, por exemplo, é uma das maiores feiras literárias do Estado, que mobiliza muitos artistas e uma grande estrutura. É uma decisão difícil, que tomamos com muito pesar, mas que julgamos ser a mais acertada nessa conjuntura, explicou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Veja Também

Covid-19: Cachoeiro publica novas regras para funcionamento de igrejas

Cliente só pode entrar de máscara em lojas de Cachoeiro

EVENTOS COM PARCERIAS PRIVADAS PODEM ACONTECER

Ainda de acordo com a prefeitura, os eventos que podem ser realizados e custeados em parceria com outras instituições e com a iniciativa privada serão liberados, desde que a situação epidemiológica esteja normalizada.
Se enquadram nessa situação, a Corrida de São Pedro, a ExpoSul Rural, que tem parceria com o Sindicato Rural do município e a Feira de Negócios, que é realizada junto com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Acisci).
No caso da Exposul Rural, ela estava prevista para o mês de abril, mas foi adiada e continua programada para o mês de agosto deste ano. Estamos estudando, com o Sindicato Rural, a possibilidade de que o evento tenha um formato diferenciado, mais compacto, mas a definição sobre a realização ou não dependerá, em última instância, da situação epidemiológica, avalia o secretário de Agricultura e Interior de Cachoeiro, Robertson Valladão.

Veja Também

ES ganha movimento para apoiar clientes e fornecedores de eventos

Coronavírus: "Não cancele, remarque", apela mercado de eventos do ES

DIOCESE DIVULGA ALTERAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO PEDRO

A Diocese de Cachoeiro informou que neste ano não haverá a Procissão e Missa no Pavilhão da Ilha da Luz, como acontece todos os anos com milhares de pessoas. A missa será no dia 29 de junho, às 12h, na Catedral de São Pedro, e transmitida pela rádio da diocese.

Veja Também

Missas com fiéis presentes serão liberadas em parte da Arquidiocese de Vitória

Corrente de fé: mais de 46 mil velas virtuais foram acesas durante Festa da Penha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos
No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda
Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026
Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados