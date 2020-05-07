Prefeitura cancela Festa de Cachoeiro e Feira da Bondade

Cachoeiro cancela festa da cidade e Feira da Bondade por conta da pandemia Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , suspendeu a realização de grandes e tradicionais eventos que aconteceriam neste ano. A Festa de Cachoeiro, que ocorre sempre no fim do mês de junho, quando também se comemora o dia do padroeiro da cidade, São Pedro, está suspensa.

A justificativa da administração municipal é a crise sanitária e financeira causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A previsão é de que a queda da arrecadação municipal se acentue nos próximos meses e os desdobramentos, na área da saúde, apesar de todos os nossos esforços para conter o avanço da Covid-19, são imprevisíveis. Infelizmente, teremos de deixar de realizar eventos tradicionais muito importantes, mas não nos resta outra opção, em meio a esse quadro tão adverso, lamentou o prefeito Victor Coelho.

Durante a festa da cidade são realizados shows com artistas nacionais e muitas ações paralelas, como a Corrida de São Pedro, Missa de São Pedro, o Desfile Cívico, eleição e posse do Cachoeirense Ausente e Presente e sessão solene.

A Feira da Bondade, que é o maior evento solidário da cidade, com a participação de várias entidades sociais do município, também está cancelada. A festa é realizada no mês de setembro com atrações musicais e culturais no parque de exposição.

Nesse cenário repleto de incertezas, não é possível planejar e organizar de forma adequada eventos de tamanha complexidade. A Bienal Rubem Braga, por exemplo, é uma das maiores feiras literárias do Estado, que mobiliza muitos artistas e uma grande estrutura. É uma decisão difícil, que tomamos com muito pesar, mas que julgamos ser a mais acertada nessa conjuntura, explicou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

EVENTOS COM PARCERIAS PRIVADAS PODEM ACONTECER

Ainda de acordo com a prefeitura, os eventos que podem ser realizados e custeados em parceria com outras instituições e com a iniciativa privada serão liberados, desde que a situação epidemiológica esteja normalizada.

Se enquadram nessa situação, a Corrida de São Pedro, a ExpoSul Rural, que tem parceria com o Sindicato Rural do município e a Feira de Negócios, que é realizada junto com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Acisci).

No caso da Exposul Rural, ela estava prevista para o mês de abril, mas foi adiada e continua programada para o mês de agosto deste ano. Estamos estudando, com o Sindicato Rural, a possibilidade de que o evento tenha um formato diferenciado, mais compacto, mas a definição sobre a realização ou não dependerá, em última instância, da situação epidemiológica, avalia o secretário de Agricultura e Interior de Cachoeiro, Robertson Valladão.

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