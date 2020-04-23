ES ganha movimento para apoiar clientes e fornecedores de eventos

O Espírito Santo ganhou um movimento para apoiar para clientes e fornecedores de eventos devido ao número de cancelamentos e adiamentos do setor devido à pandemia do coronavírus. Em menos de 10 dias, o movimento reúne 432 empresas de 53 atividades diferentes. "Até o momento, contabilizamos 603 eventos adiados. Desses, 95% estão com novas datas marcadas para ainda em 2020", diz Rafaela Ziviani, especialista em marketing de relacionamento e uma das criadoras do movimento.
O objetivo do movimento é disseminar informação e educação para fornecedores, prestadores de serviço e contratantes de eventos. "Não vamos disseminar marcas, vamos comunicar ideias. Este é um movimento de profissionalização para que, juntos, a vida continue sendo festiva para aniversariantes, formandos, noivos e empresas, mas também para quem faz tudo isso acontecer", diz Ziviani.
O que é o #MotivospraComemorar?
O Motivos para Comemorar é um movimento formado por um grupo de fornecedores do mercado de eventos e tem como objetivo levar uma mensagem positiva para contratantes e contratados. De maneira informativa e educativa, queremos comunicar o nosso manifesto com empatia, união e conscientização, motivados pelos impactos causados pelo novo coronavírus no segmento de festas e eventos em geral. Não podemos deixar de sonhar nem de acreditar que tudo isso vai passar. Se juntos enfrentarmos esta situação, sairemos mais unidos e fortalecidos, celebrando momentos inesquecíveis, já que #juntossomosmaisfortes.emplo de resposta!
Como acontece o movimento?
O movimento nasceu no período de isolamento social para controle do novo coronavírus. Por isso, utilizamos a internet como forma de comunicação, já que hoje muitos de nós estamos conectados boa parte do tempo, sendo possível, assim, atingir um grande número de pessoas. Nascemos nas mídias sociais no dia 12 de abril de 2020, e em menos de um dia, conseguimos a adesão de cerca de 400 empresas do segmento de festas no ES e em outros estados do país, atingindo inúmeros compartilhamentos nas redes sociais, e o alcance de centenas de milhares de pessoas.
Como faz para participar?
Para aderir ao movimento, é necessário que entre em contato através de um de nossos canais, pelo e-mail [email protected] ou pelo Instagram:@motivosparacomemorar
E o cliente, pode participar de alguma maneira?
Nossa proposta é levar uma mensagem positiva. Todos podem participar compartilhando nossos vídeos e nossas artes nas redes sociais. Pedimos, por gentileza, ao postar, que nos marque @motivosparacomemorar, para que possamos interagir com a sua publicação também.