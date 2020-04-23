ES ganha movimento para apoiar clientes e fornecedores de eventos

O movimento nasceu no período de isolamento social para controle do novo coronavírus. Por isso, utilizamos a internet como forma de comunicação, já que hoje muitos de nós estamos conectados boa parte do tempo, sendo possível, assim, atingir um grande número de pessoas. Nascemos nas mídias sociais no dia 12 de abril de 2020, e em menos de um dia, conseguimos a adesão de cerca de 400 empresas do segmento de festas no ES e em outros estados do país, atingindo inúmeros compartilhamentos nas redes sociais, e o alcance de centenas de milhares de pessoas.